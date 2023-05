El Ayuntamiento de Alzira participó en la última reunión en el marco del proyecto «Women@Work - Recognise and enhance non formal and informal learning for women (Wo@Wo)», cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea (UE), en la ciudad de Milán. Esta asociación de cooperación, en el marco de la Acción Clave 2 del conocido programa para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, lleva trabajando desde mayo de 2023 con el objetivo principal potenciar y reforzar el talento de las mujeres, contribuyendo a la innovación de los servicios y a la mejora de las prácticas dedicadas a ellas en los itinerarios de formación y reinserción laboral.

Para ello, el consistorio alzireño ha contado durante 18 meses con un presupuesto específico de 24.684 euros y la colaboración de dos socios italianos: Associazione Piano C, socio líder del proyecto, y el apoyo de la Università Cattolica Del Sacro Cuore. A través de su Oficina de Proyectos Europeos Alzira On Europe, el Ayuntamiento de Alzira ha venido recogiendo a lo largo de los últimos meses una serie de datos a partir de un riguroso «Mapa de Necesidades». A partir de este punto, conociendo cuáles eran las carencias de las mujeres en el entorno digital y en su relación con el mercado laboral, comenzó a trabajar junto a sus socios italianos en una serie de competencias y nuevas metodologías; estableciendo un sistema de validación y autoevaluación de las mismas con la decisiva supervisión del grupo de trabajo Uncatt - CROSS. Última fase Esta última fase del proyecto, terminada de perfilar en la capital económica de Italia, se centrará en el análisis del proceso en curso, los puntos fuertes y los puntos débiles del marco de autoevaluación. A partir de este punto, se busca generar un impacto positivo en la formación destinada a la reinserción de las mujeres en el mercado laboral, en un momento en el que la desigualdad de género en su participación y en la calidad del empleo está aumentando de forma drástica como consecuencia de la pandemia. Una vez concluido el proyecto, su principal resultado será un producto que podrá utilizarse tanto online como offline. Online, ya que puede integrarse como herramienta de autoevaluación al final de los itinerarios de acompañamiento digital y de reempleo; por lo será adaptado y recogido en los portales y plataformas de los socios. De esta forma, el Ayuntamiento de Alzira pondrá a disposición de la ciudadanía, a través de la página web www.alziraoneurope.com, todos los materiales de forma libre y gratuita. También incorporará los mismos de forma offline ya que los incorporará como una nueva herramienta elaborada en forma de tabla, pudiendo ser utilizada durante las entrevistas de orientación laboral llevada a cabo en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local IDEA ALZIRA, en un contexto más íntimo y cálido en comparación con la compilación autónoma en forma digital. El Ayuntamiento de Alzira, gracias al proyecto «WO@WO» podrá desarrollar de forma decisiva su know-how con respecto a las especificidades del target femenino, pudiendo así ofrecer a sus beneficiarias cursos aún más personalizados y adaptados a sus necesidades especificas, sobre todo, con respecto al mercado laboral. Además, el desarrollo de las herramientas a través de las herramientas digitales viene reforzando las competencias del consistorio y su Agencia de Desarrollo Local en el ámbito de la transición digital.