PP y Units per Carcaixent confían en revertir la falta de entendimiento de 2019

Partido Popular y Units per Carcaixent tienen vía libre para alcanzar una coalición de gobierno mediante la cual las dos opciones más votadas por la población quedarían representadas. Hace cuatro años parecía que ambas formaciones y Ciudadanos podrían conformar un ejecutivo mayoritario, pero el pacto resultó imposible. El escenario ahora ha cambiado. La izquierda no suma de ninguna de las maneras. Con todo, ni Carolina Almiñana (PP) ni Ana Calatayud (Units) dan nada por hecho y emplazan cualquier coalición a un diálogo futuro en el que se antepongan los intereses comunes a los particulares.

Ambas se mostraban ayer satisfechas por el resultado que les deparó la noche electoral. La líder popular, incluso, se manifestaba ambiciosa al decir que «esperaba más». «Creo que debemos estar muy contentos, hemos hecho una gran campaña, recuperado votos y ganado las elecciones en una ciudad con muchos partidos», comentaba también Almiñana. Por su parte, Calatayud reivindicó la importancia de que su formación, de carácter local, hubiera superado en votos a «dos grandes partidos como Compromís y PSPV».

Igualmente, una y otra son conscientes del papel que van a desempeñar en una más que posible negociación. «Como fuerza más votada, tenemos la obligación de iniciar conversaciones, con todos porque queremos escuchar todas las propuestas, aunque es evidente que no pactaremos con PSPV y Compromís. Nuestros vecinos nos han demandado un cambio de ciclo y entendemos que debemos trabajar para ello. No puede volver a ocurrir lo de 2019, debemos estar todos a la altura de las circunstancias y darle al pueblo un gobierno para todos», defendió Almiñana. Calatayud, en cambio, adoptó una posición más pasiva, pues obtuvo menos sufragios que Almiñana, aunque conocedora de que va a tener mucho que decir sobre la composición del futuro gobierno: «Todo hace indicar que vamos a tener la llave del gobierno, pero no vamos a buscar a nadie, esperaremos a ver cómo surgen las conversaciones. Las elecciones reflejan que el pueblo pide un cambio, pero no podemos descartar ninguna opción. Toca dejar de lado personalismos y centrarnos en cuál es el proyecto que queremos para Carcaixent», concluyó.

Lo que sí que parece probable es que un pacto de gobierno podría dejar de lado a Vox. PP y Units suman once de los veintiún concejales y no parecen predispuestos a añadir más siglas. «Con más partidos todo es más complejo», resumió Almiñana.