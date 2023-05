El candidato del Partido Popular en Antella, Quique Escrihuela, ha denunciado ante la Guardia Civil un acto vandálico que dejó la fachada de su casa llena de «rayajos» de grafiti durante la noche electoral. El cabeza de lista popular en las elecciones del 28-M llegó a su casa sobre las 2 de la madrugada del lunes y se encontró la pintada. «No sé qué significa. Mañana pondré la denuncia correspondiente, buenas noches», emitió en un comunicado de las redes sociales.

El acto vandálico dejó lo que parecen dos letras «P» y varias rayas en la puerta del domicilio, además de una línea que divide toda la pared de la fachada y una mancha en el timbre y la cámara.

El candidato ha presentado la denuncia y sigue «sin comprender qué significa la pintada», pero sentencia: «Esta no es forma de hacer política, ni mi familia ni yo hemos hecho nada para merecer esto». Escrihuela advierte de que no es la primera vez que sucede algo así y repara en que no tiene sentido el acto realizado, cuando «ni siquiera se entiende» el mensaje.

El 28-M ha dejado en Antella una clara mayoría absoluta del PSPV.