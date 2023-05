El edil independiente que tiene la llave en Montroi no decidirá hasta la investidura

El único concejal del grupo Independents per Montroi (IxM-Decidix) decidirá el nombre del nuevo alcalde de la localidad, por acción u omisión. «Nuestra preferencia es nuestro programa electoral», adelanta Emilio Espert, todo un veterano de la política tras 32 años en el ayuntamiento -ha estado en el gobierno, en la oposición y también ha sido alcalde-, que está dispuesto a escuchar a los dos bloques que se presumen, pero adelanta que no cerrará ningún acuerdo hasta que falten unos días para la investidura.

El recuento del 28-M deja en Montroi un empate a cuatro escaños entre PP y PSOE, con los populares como fuerza más votada, mientras que el grupo independiente Tots Som Montroi tendrá un escaño, otro Vox y otro los independientes de Espert. El edil de Tots Som Montroi comparte en la actualidad gobierno con el PSOE gracias a una moción de censura que desbancó al PP en agosto de 2020, por lo que a priori todos sitúan ambas fuerzas en un bloque que suma cinco escaños, mientras que en el opuesto PP y Vox cuentan con otros cinco. Espert, a priori, tiene la llave.

Las urnas deparan un empate a 4 escaños entre PP y PSOE y ambos pueden sumar un apoyo más con Vox y TSM

«Fuimos los que menos votos sacamos, pero el más pequeño decide», admite, mientras reconoce que ya ha recibido alguna llamada, pero no tiene prisa. «Este viernes nos reunimos los integrantes del grupo y después cada uno que diga lo que pretende hacer y lo que ofrece, nuestra preferencia es nuestro programa, y la decisión la tiene que tomar el grupo viendo lo que más interesa al pueblo y al partido», explica.

Emilio Espert asegura que no se considera «de derechas ni de izquierdas» y recuerda que tras gobernar hace dos legislaturas con Vanesa Baixauli (PP), a la que los dos grupos independientes le ayudaron con su voto a asumir la alcaldía, fue ella quien tras los comicios de 2019 declinó renovar la coalición, asumió el gobierno en minoría y sufrió una moción de censura, en la que Espert no participó. «Entonces no contaron con nosotros porque no interesaba, ahora les interesamos a todos», señala.