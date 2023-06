Ocho alcaldes de la Ribera superan el 60 % de los votos en las municipales

Paqui Momparler (PSPV) es una de las alcaldesas más queridas de la Ribera. Es un hecho que se puede cuantificar. Volverá a gobernar Senyera tras conseguir el 83,5 % de los votos en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo, lo que permite a los socialistas hacerse con ocho de los nueve ediles del ayuntamiento. El suyo es el mejor resultado obtenido por una candidata en la comarca.

Pese a todo, la futura alcaldesa de Senyera reconoce que la noche electoral el dejó un sabor «agridulce» al perder Ximo Puig la presidencia de la Generalitat. Momparler intuía que podía pasar. Por un lado, competía contra una lista de «cuneros» del Partido Popular. Por otro, «notaba el apoyo en la calle». Con todo, admite que la suya ha sido una campaña de mucho trabajo. «Me he recorrido todas las casas y cuando alguien me decía que no hacía falta que fuera a votar porque estaba claro que iba a ganar yo le insistía en que fuera, todos los votos son igual de importantes», indica Momparler. Ahora tendrá una nueva legislatura por delante para intentar cumplir los retos que se plantea: «Queremos promover más la participación, construir un auditorio y un edificio para el mercado, pero también mejorar en movilidad, accesibilidad y sostenibilidad», resume.

Momparler no es la única que ha obtenido un apoyo arrollador de sus vecinos. Ocho candidatos más sobrepasaron el 60 % votos. La siguiente con más respaldo es Eugenia García, que revalida la alcaldía de Antella para los socialistas con el 77,1 % de los votos. Tras una legislatura de coalición con Compromís, su desaparición del tablero político local le dio vía libre para renovar el cargo y ampliar su base de votantes. Poco ha importado en Cotes que Rosa Emilia Lorente, alcaldesa durante tres legislaturas, renunciase a la elección. El Partido Independiente de Cotes (PIC) ha vuelto a ser la opción preferida por la población, que ha dado a Miguel Perucho un apoyo mayoritario. El 76,1 % de las papeletas llevaban su nombre impreso. Entre los alcaldes más votados se encuentra, de nuevo, Cristóbal García. El líder de los populares de Tous encara la que será su séptima legislatura consecutiva al frente del consistorio tras concentrar el 72,8 % del voto.

Renovación de mayorías

Sin llegar al 70 %, también es un dato notable el apoyo recibido por Òscar Navarro, que afronta un nuevo mandato en el Ayuntamiento de Polinyà al darle a Esquerra Unida una de las pocas alegrías de la noche electoral. Repitió la mayoría absoluta conseguida hace cuatro años, en esta ocasión al haber reunido el 68,3 % de los votos. Al igual que Navarro, César Carbonell (PSPV) obtuvo una victoria incontestable en Manuel. Con el 65,8 % de los votos, arrebató a Compromís la alcaldía y se hizo con ocho de los once concejales del consistorio. Entre los grandes vencedores de los comicios municipales se encuentra también Vicent Mompó (PP). A pesar de perder un edil con respecto a 2019, los seis logrados con el 64,6 % de los sufragios son suficientes para gobernar de nuevo Gavarda con mayoría absoluta. Casi el 64 % de los votos recibió Paco Teruel (PP) en Benimodo, lo que le permite revalidar una alcaldía que ostenta desde 2011. El último alcalde que superó la barrera del 60 %, aunque por poco, fue el socialista David Pons en Sumacàrcer.