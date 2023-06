El ciclista de Alberic Óscar Moscardó podrá lucir los colores de la Comunitat Valenciana tras proclamarse campeón autonómico de categoría élite tras su magnífico resultado en la Ronda Ciclista al Maestrat, donde mejoró su clasificación de hace un año, y fue, de ese modo, el mejor corredor valenciano.

Moscardó se plantó con optimismo ante una prueba a la que le tenía muchas ganas. En su calendario estaba resaltada notablemente. «Llegaba en un buen estado de forma y tenía muchas ganas de mejorar, además este año era la prueba autonómica. Y con confianza, conforme nos acercábamos a Benicarló le dije al director del equipo que, al igual que él antes, íbamos aganar el autonómico y que me lo iba a quedar yo. Y así fue», asegura el ciclista del equipo Essax.

No fue fácil, aunque era una carrera que le venía como anillo al dedo. «Era un recorrido similar al de una prueba clásica, con muchos caminos estrechos, que dificultan el acceso de los coches de avituallamiento, con muchas subidas y bajadas… Y también peligrosa, porque en esas condiciones era difícil contrarrestar posibles fugas», explica Moscardó. De hecho, el equipo ya advirtió a sus ciclistas de que en una escapada resultaba vital incluir, al menos, un corredor.

Sprint final

Y ese fue el de Alberic, que ante el primer cambio de ritmo importante, se destacó junto a un pequeño grupo de menos de diez ciclistas. La cabeza de carrera se mantuvo unida hasta el kilómetro cien, aproximadamente. «En aquel grupo yo ya veía a un par de corredores que pensaba podían ser muy peligrosos», apunta Moscardó. Razón no le faltaba a ese pensamiento. Uno de ellos fue el vencedor absoluto de la prueba y el otro, su rival por el cetro autonómico. Pasado el centenar de kilómetros se produjeron un par de cortes que dejaron a dos corredores algo más avanzados que el resto. «En el sprint me veía mejor que mi rival por el autonómico, ambos nos controlamos muchos. A falta de un kilómetro lo intenté, pero me guardé fuerzas para los metros finales».

Víctor Castellano fue el vencedor absoluto de la prueba, con dos minutos de ventaja sobre Víctor de Paula. El tercero fue Moscardó, que, efectivamente, se impuso al sprint a su máximo rival por el autonómico.

«Fue una sensación indescriptible. Esta victoria, que por supuesto dedico a mi padre, me motiva para competir al máximo nivel en los campeonatos de España, en los que espero poder traerme otra medalla. Además, para mí va a ser un orgullo inmenso poder lucir, durante un año entero, nuestra Senyera», concluye Moscardó.