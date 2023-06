El Partido Popular y el grupo independiente que lidera Ismael Corell han cerrado un pacto de gobierno en Turís que contempla compartir la alcaldía, dos años cada fuerza política, y que desbancará al actual alcalde, el socialista Eugenio Fortaña.

El PSPV fue el partido más votado en las municipales del 28-M en Turís con casi el 40 % de los sufragios, que se transformaron en seis concejales, uno por debajo de la mayoría absoluta de la que ha disfrutado este mandato. Cuatro escaños logró el PP y tres el Partit Independent per Turís (PIPT). Corell, que había anunciado que pretendía cerrar esta misma semana un acuerdo, en un sentido u otro, para evitar las especulaciones que se generan cuando una negociación se alarga, vuelve a hacer valer el peso de sus votos y el próximo 17 de junio levantará el bastón de mando en la sesión de investidura ya que, en base al acuerdo, a él le corresponde la alcaldía en la primera mitad de la legislatura.

Fue precisamente Corell quien, en enero de 2016, cedió la alcaldía a Eugenio Fortaña tras un acuerdo a tres bandas que le permitió presidir la corporación unos meses. El PSPV era el grupo mayoritario mientras que Corell había accedido como único representante de Ciudadanos y también Compromís contaba con un único representante. El pacto con el PP se cerró el miércoles.

«Hemos valorado la ilusión por hacer cosas nuevas y quién gobierna en la Generalitat, hay que saber leer los resultados»

«Hemos valorado las ganas de llegar a acuerdos, tener clara la idea de lo que se quiere para el pueblo, la ilusión de hacer cosas nuevas por Turís y, algo que también es muy importante, quién gobierna la Generalitat», explica Ismael Cortell, que considera que hay que saber leer el resultado de las elecciones.

El candidato del PP, Paco Ricau, también se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado. «Las cosas se hacen pensando en qué es bueno para el pueblo, me he presentado para eso. A la edad que tengo (68 años) no me mueve otra cosa que trabajar para que el pueblo cambie para bien», señala Ricau, que en su momento ya ejerció como concejal de Agricultura en el mandato de Pilar Lozano.

El acuerdo contempla un reparto de delegaciones por el que los ediles del grupo independiente asumirán las concejalías deBienestar Social, Urbanismo y Obras, Sanidad y Personal, mientras que el PP gestionará las áreas de Economía y Hacienda, Fiestas, Agricultura, Deportes y la de Urbanizaciones.

Corell y Ricau señalan entre los objetivos del nuevo gobierno desatascar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana -«desde 1991 estamos con unas Normas Subsidiarias», indica Corell- y, como consecuencia directa, regularizar el polígono y propiciar la llegada de empresas para favorecer que la gente joven se quede en Turís». «Tenemos claro que hay que trabajar por la gente más joven, apoyar a las asociaciones y vamos a luchar por tener una residencia de mayores en condiciones», incide, mientras marca distancias con el proyecto de la actual corporación.