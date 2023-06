Un joven de Algemesí, entre los 10 ingenieros con más potencial de España

El ingeniero aeronáutico de Algemesí Miquel Pérez Nebot es uno de los talentos más prometedores de su generación. Con 24 años recién cumplidos, su inclusión en el listado Nova Talent 111 es un hito más en su corta pero impresionante trayectoria que le posiciona como uno de los diez ingenieros con mayor potencial del país.

Miquel vivió durante sus primeros años en Corbera, lugar de nacimiento de su padre. Pasados unos años, se fue a Algemesí, localidad de origen de su madre. Es esta última la que le despierta un mayor sentimiento de pertenencia. «En Algemesí he crecido, tengo mis amigos y es donde siempre vuelvo», explica el joven. Además, forma parte de su cultura y sus tradiciones, pues toca el tabal dentro de la danza de los Bastonets, integrada en la Festa de la Mare de Déu de la Salut, desde hace diez años.

«Dirigir a 40 personas, construir un prototipo y participar en una competición de Elon Musk fue toda una aventura»

Además de ingeniero, es violoncelista y percusionista ya que estudia música desde pequeño (ha pasado por las sociedades musicales de Corbera y Algemesí y el Conservatorio Profesional de Música Mestre Vert de Carcaixent). Algo que, considera, le ha servido de gran ayuda. «Siempre he tenido una buena capacidad de organización y he sido eficiente en los estudios. La música ha tenido un papel muy relevante en mi vida, estudiar dos instrumentos y compaginarlo con los estudios académicos me enseñó a saber invertir bien el tiempo y a tener un pensamiento crítico», razona.

Aunque dicen que la curiosidad mató al gato, lo cierto es que es una condición necesaria para alcanzar un mayor conocimiento. Y de curiosidad, Miquel siempre fue bien servido. «Desde pequeño siempre me ha llamado la atención la tecnología. Me gustaba construir con piezas de Lego… No es que quisiera ser astronauta, pero a medida que estudiaba me sentía atraído por asignaturas como Física, Química, Matemáticas o Dibujo Técnico», expone. Sus intereses le llevaron por un camino que, curiosamente, no siguieron sus progenitores ya que ambos estudiaron Derecho.

Universidades en Estados Unidos y Países Bajos

Miquel se decantó por la Ingeniería Aeronáutica, lo que le llevó a la Universitat Politècnica de València, donde ingresó en el grupo de Alto Rendimiento Académico. Desde su ingreso ya tenía claras dos cosas: que no se conformaba con ser un simple estudiante que completa sus carrera sin más y que, al decantarse por una ingeniería, su objetivo vital y profesional es el de «tener un impacto en la sociedad solucionando todo tipo de problemas». Esta firme convicción le llevó a ingresar también en el equipo de Hyperloop UPV, que dirigió. «Me parece un concepto muy interesante. Implica poder viajar a la velocidad de un avión con la comodidad de un tren, haciendo uso de nuevas tecnologías. Poder dirigir a cuarenta personas, construir un prototipo y participar en una competición promovida por Elon Musk fue toda una aventura que me aportó una experiencia muy enriquecedora», señala.

Aunque para experiencia la que ha vivido en los últimos meses, en los que ha encadenado estancias en la universidad estadounidense Purdue University, en Indiana, y en la universidad TU Delft, en Países Bajos. Ambas universidades son un referente en el panorama internacional aeroespacial. A ello suma ahora unas prácticas académicas en Airbus mientras completa sus estudios de posgrado. Y la reciente inclusión en la lista Nova Talent 111, que incluye a un centenar de jóvenes menores de 25. En concreto, Miquel se encuentra entre los diez ingenieros con mayor potencial del país. Un trayectoria brillante. Y un futuro que lo será todavía más.