Dieciséis días después de las municipales del 28-M que en Alzira depararon dos bloques muy marcados a la izquierda (diez ediles) y la derecha (otros diez), con un único concejal de Ciudadanos que se presumía bisagra, esta tarde ha tenido lugar el primer contacto entre representantes del PP (seis concejales) y el grupo independiente de Enrique Montalvá (UCIN), que con dos escaños también puede decantar la balanza a uno u otro lado.

El encuentro se produce después de que UCIN haya abierto negociaciones con Compromís y PSOE para formar gobierno -suman doce concejales- y supone un primer paso para explorar las posibilidades de un pacto que agrupe a la derecha y el que también serían necesarios los votos de Vox, que tiene otros dos concejales, y Ciudadanos.

«Estamos obligados por lo menos a hablar por respeto al electorado y a la ciudadanía», resume el candidato del PP, José Luis Palacios, tras la reunión mantenida con Antonio Pelayo en representación de UCIN y en la que también ha estado presente el expresidente local del PP José Andrés Hernández, que en la víspera se había ofrecido a mediar para propiciar este encuentro.

Asamblea de UCIN

Pelayo se ha comprometido a trasladar la propuesta del PP a la asamblea del partido independiente, que agrupa a exmilitantes tanto del PP como de Vox, y dar una respuesta lo antes posible sobre si aceptan o no abrir una negociación. «Hemos intercambiado las primeras opiniones, la reunión ha sido cordial, pero le hemos dicho que pensábamos que se tenía que haber celebrado mucho antes», comenta el portavoz de UCIN, que asegura que el pacto con Compromís y el PSOE no está cerrado. En principio, señala que su partido está abierto a hablar.

Palacios ha defendido que nunca se ha negado a sentarse a hablar con los representantes de UCIN y que, con la mayoría conseguida por la derecha en las urnas, su voluntad era poder coger la alcaldía como fuerza más votada en la investidura «para, el día siguiente, hablar con todos porque con seis concejales no se gobierna», ha señalado a Levante-EMV, mientras comentaba: «Tenemos que ser, si no once, diez. Implicar a todos los que quieran participar, incluida UCIN». El candidato del PP aboga por superar «problemas personales y orgullos» porque, incide, «la ciudadanía no se lo merece».

Las relaciones entre Palacios y Montalvá han sido especialmente tensas y, de hecho, la designación de Palacios como candidato del PP fue la espoleta que provocó que Montalvá dejara el partido. UCIN atribuye a la negativa del candidato del PP a sentarse a negociar la apertura de conversaciones con la izquierda. Palacios busca implicar en esta ronda de conversaciones tanto a Vox (dos ediles) como a Ciudadanos (uno).