Els Premis Literaris d’Alberic arriben al mig any de segle. Cinquanta anys d’història de la cultura que han fructificat en la publicacions de desenes d’obres de qualitat que han permès, a més, projectar la carrera literària de nombrosos autors i autores. L’esplanada de l’Ermita Santa Bàrbara (a la Muntanyeta) viurà el dijous 22 de juny el lliurament dels premis, en les seues diferents modalitats, dins de la programació de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2023. L’acte començarà a las 20 hores.

El Premi Rafael Comenge Dalmau de Narrativa ha sigut en la present edició per a l’obra “Vides tranquil·les” de Vicenç Ambrós i Besa; mentre el Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia s’ha adjudicat a “Foscança” de José Luis García Herrera.

Per la seua part, el Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil (patrocinat per la família Roig Marí) ha sigut per a l’obra “L’abril” de Mar Grau Roda i, per últim, el premi Poeta Vicent Jacinto Pérez de Textos Teatrals s’ha considerat que deu ser atorgat a “Sota la discreta quietud” d'Eva Moreno Bosch.

Vicenç Ambrós i Besa va néixer a Berga el 25 de gener del 1982 i és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i funcionari del cos superior de la Generalitat de Catalunya. Ha obtingut alguns reconeixements en certàmens literaris, entre d'altres, a Barxeta, la Ràpita, Sóller, Juneda o Palma de Mallorca. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), de l'Associació de Relataires en Català (ARC), de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), d'Òmnium Cultural, de Plataforma per la Llengua i de l'Associació Coordinadora d'Activitats per a la gent gran (ACA).

Per la seua part, José Luis García Herrera (Esplugues de Llobregat, 1964) és un poeta, narrador i crític literari català. L'autor té una extensa obra literària conformada per 25 llibres de poesia, entre els quals destaquen Lágrimas de rojo niebla ("Premi Vila de Martorell", 1989), Las huellas en el laberinto ("Premi Ciutat de Benicarló", 2006), Cuaderno de Britania ("Premi Juan Alcaide", 2010) o Mares de Escarcha ("Premi Luys Santa Marina", 2016). Els seus poemes s'han publicat a diverses revistes com Pliegos Poéticos, Il Convivio o Norte México. En el camp de les antologies, ha participat en algunes com Semillas, Caja de poemas o Antología lírica del mar. També ha contribuït a homenatjar diferents figures literàries com Miguel Hernández, Jorge Guillén, Federico García Lorca o Jorge Luis Borges, en l'espai de l'Academia Iberoamericana de Poesía, Capítulo de Málaga. José Luis García ha rebut un total de 79 premis literaris (43 primers, 15 segons o accèssits, i 4 tercers) i ha estat finalista a 17 certàmens. Un dels premis més destacats que ha aconseguit, diferent als rebuts als concursos de poesia o prosa, és el "Premi Agna Canalies Mestres" de literatura.

Eva Moreno Bosch, nascuda a Barcelona l’any 1966, és poeta, dramaturga i actriu, per bé que es declara polifacètica vocacional. Compta amb més d’una seixantena de guardons literaris, entre els quals el Mestratge en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona-Sants 2017, Premi Ploma de Ferro 2021, Premi Guillem de Belibasta 2020, Mestra en Gai Saber dels Jocs Florals de Lliçà de Vall 2011, Narrativa breu Artesa de Segre 2019, diverses edicions del Premi Joana Raspall de relats breus per a dones i del Concurs de relats Ricard Pujolràs. Part dels seus relats estan recollits en diferents antologies. En l’àmbit dramatúrgic ha finalitzat l’itinerari de l’Obrador de la Beckett, on estrena la lectura “Els nens de Plutó”, guanyadora del Premi Llorenç Moyà 2020. Ha escrit diverses peces breus teatrals, algunes premiades i estrenades en festivals de microteatre, i l’obra “Absències”, guanyadora del Premi Saó de Ponent 2017. Part del seu univers poètic està recollit al seu blog versalcove.

Per últim, Mar Grau Roda té 18 anys i ha estudiat a l'IES Joan Fuster de Sueca. Ara està cursant primer de Filologia Catalana a la Universitat de València. Treballa a un supermercat i dona classes a xiquets.