La ajustada victoria que el Partido Popular obtuvo en Carcaixent en la jornada electoral del 28-M se ha acabado convirtiendo en un caramelo envenado para la formación que lidera Carolina Almiñana. La coalición a priori más factible dado que el bloque conservador tendrá mayoría en la nueva corporación parece en estos momentos poco probable y las circunstancias evocan antiguos desencuentros entre populares y el colectivo Units per Carcaixent que lidera Ana Calatayud.

La izquierda no suma en esta ocasión y el cabeza de lista de Compromís ya ofreció la abstención de su grupo para evitar que el PP se vea forzado a pactar con «las fuerzas más reaccionarias», según las palabras de Enric Casassús. No obstante, la posibilidad de asumir un gobierno en minoría con solo seis de los 21 concejales de la corporación no es el escenario que Carolina Almiñana hubiera deseado. Los rumores sobre otras alternativas de gobierno se han disparado aunque, de momento, los actores principales niegan la mayor.

La corporación municipal que se conformará el próximo sábado en Carcaixent contará con seis concejales del PP, cinco de Units y dos de Vox en el espectro de la derecha mientras que, por la izquierda, Compromís tendrá cuatro representantes y otros tantos el PSPV-PSOE que lidera Sara Diert.

Las conversaciones por la derecha encallaron pronto. Fuentes del PP atribuyen a las altas exigencias de Units per Carcaixent la imposibilidad de llegar a un acuerdo, mientras desde el grupo de Ana Calatayud defienden que los populares expresaron desde el primer momento su intención de gobernar en minoría, lo que descarta cualquier posibilidad de acuerdo.

PSOE y Units niegan un acuerdo que, con el apoyo de Vox en la investidura, enviaría al PP a la oposición

Las mismas fuentes indican que los contactos mantenidos con el resto de grupos -salvo Compromís que también anunció que ante los resultados cosechados no presentaría candidato a la investidura y no ha participado en la negociación- se han limitado a comentar esta postura del PP y su pretensión de gobernar en minoría con solo seis representantes.

El PP asume que, aunque se trata de un escenario tremendamente complejo, puede iniciar el mandato en minoría, una coyuntura que le obligará a buscar acuerdos puntuales aunque sabe de lo duras que pueden llegar a ser las negociaciones con Ana Calatayud y su grupo. Compromís, por su parte, ha mostrado su disposición a allanar el camino a Almiñana en la medida de sus posibilidades, al menos en el pleno de investidura.

Por otra parte, en los últimos días se ha alimentado un rumor que apunta a un posible acuerdo entre Units per Carcaixent y PSOE, con el apoyo de Vox al menos en el pleno de investidura, que mandaría al PP al banco de la oposición, aunque tanto Ana Calatayud como la propia Sara Diert han negado este lunes que esa posibilidad esté encima de la mesa. Fuentes del PSPV aseguran que los ediles socialistas votarán el sábado a su candidata a la alcaldía. La designación de Carolina Almiñana como nueva alcaldesa al ser el PP la fuerza más votada es, en estos momentos, la principal opción de cara al pleno de investidura.