Compromís per l'Alcúdia no gobernará con el PSPV. La asamblea ha decidido, por unanimidad, que se abstendrán en el pleno de investidura del próximo sábado, aunque no pactarán un ejecutivo con el socialista Andreu Salom, que será alcalde igualmente al ser el candidato más votado

La formación ha explicado que priorizará alcanzar "acuerdos y negociaciones ante los diversos asuntos municipales". También se ha congratulado por los resultados electorales "en un contexto difícil" y porque no han dejado mayoría absoluta alguna, ya que "implicará que la próxima legislatura estará marcada por el acuerdo y el diálogo y no por la imposición". "Consideramos que la gestión municipal de la pasada legislatura tiene que mejorar y que, la nueva situación, sin mayorías absolutas, permitirá que nuestra voz se escuche, lo cual no fue posible en el anterior", han añadido fuentes de Compromís. Asimismo, han reiterado su intención de "apoyar todas las iniciativas que representen avances positivos para l'Alcúdia". Al respecto, han hecho hincapié en aspectos como "la participación, la transparencia, las políticas medioambientales y sociales, la educación, la apuesta por la juventud, el feminismo y el valencianismo".