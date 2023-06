Media docena de ayuntamientos de la Ribera no conocen todavía el color del futuro gobierno municipal a la espera del resultado de las negociaciones a solo cuatro días del pleno de investidura, mientras que en otros cuatro falta desvelar si la fuerza mayoritaria cuenta con apoyos que le garanticen la estabilidad aunque, independientemente de que se alcancen acuerdos, no peligra el signo político del nuevo ayuntamiento. Las posibles alianzas no se conocerán en algunos pueblos hasta mañana viernes, víspera del pleno de investidura, pero tampoco se descarta que en algún caso se apure incluso más.

Alzira es una de las principales incógnitas, pero no la única. Las negociaciones no están siendo nada fáciles en Castelló, pese a la mayoría de la izquierda en la nueva corporación -aunque el PP fue el partido más votado-, ni en Alfarb, donde Compromís (cuatro ediles) y el PSPV (uno) siguen intercambiando propuestas sin llegar a un consenso pese a las directrices de sus respectivos partidos para propiciar gobiernos de izquierdas. La falta de acuerdo en el pleno de investidura daría la alcaldía al PP: En el caso de Castelló, las elecciones depararon un triple empate con cuatro concejales del PP, cuatro del PSOE y cuatro de Compromís, además de un edil de EU. Los nacionalistas reclaman dos años la alcaldía para pactar con el PSOE, que no está dispuesto a cederla. En el caso de Montserrat, el grupo independiente Aigua, que representa a las urbanizaciones, tiene la llave entre los bloques de la izquierda (PSOE-Compromís) y la derecha (PP-Vox), igualados a seis escaños. Los integrantes de la lista decidirán el sentido del voto del único edil el viernes por la tarde. En Montroi es el independiente Emilio Espert el que puede decantar el gobierno al grupo que lidera el PSOE o al del PP. Tiene previsto tomar la decisión entre hoy y mañana. Tampoco hay de momento acuerdo por la izquierda en Favara, donde Compromís fue el partido más votado pero tiene los mismos cuatro ediles que el PP mientras que el PSOE dispone de tres. El PP es el partido mayoritario en Algemesí, Massalavés y Catadau y un acuerdo con Vox le garantizaría la estabilidad aunque, en ninguno de los tres casos, se ha hecho oficial, hasta el momento. La alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera (PP), se negó ayer a pronunciarse y emplazó al resultado del pleno de investidura el próximo sábado por la tarde. Tampoco los candidatos de ambas fuerzas en Algemesí han querido confirmar nada En Carcaixent el PP es el mayoritario, pero ni siquiera el apoyo de Vox le garantiza la estabilidad. P. F. Alzira