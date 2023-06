«La realidad de la UD Alzira nos marca como objetivo la permanencia»

Ha pasado un mes desde que acabó una temporada intensa donde la UD Alzira consiguió la permanencia en Segunda Federación. El mercado está en plena ebullición a un mes para que empiece la temporada y el club azulgrana ha empezado a anunciar las primeras renovaciones y novedades.

Ahora que ha pasado un mes desde el final de la pasada temporada, ¿qué reflexión hace de la campaña 2022-23, la del centenario?

La sensación no es demasiado diferente a la que teníamos cuando acabamos. Por una parte, tranquilo por conseguir el objetivo principal que era salvar al equipo tras sacarlo del penúltimo lugar. De puertas hacia fuera no lo tenían claro, en el vestuario teníamos clarísimo que lo íbamos a conseguir. Por otra parte, te queda la sensación de que de haber empezado antes, habríamos podido luchar por objetivos mayores como la clasificación para la Copa del Rey o el play-off.

¿Ha tenido tiempo de vacaciones?

Vacaciones no llegas a tener nunca en realidad. Intenté estar una semana aislado del fútbol pero solo pensaba en qué posiciones podía reforzar, quién podía venir, cómo sustituir a los jugadores que pudieran irse...

Este año está al frente de la plantilla desde el inicio. ¿Cómo se va a componer?

La línea de composición de la plantilla va por dos direcciones: por una parte, propongo jugadores al club que he visto a lo largo del año o que conozco de otras temporadas y por otra, los muchos representantes que contactan con la dirección deportiva exponen jugadores que me los pasan para estudiarlos.

¿Cuántos jugadores querría mantener para la próxima temporada?

Me gustaría mantener como mínimo a seis o siete jugadores, porque estoy contento con ellos y porque ya conocen lo que quiero y pueden trasladar a los nuevos qué metodologías vas a utilizar o que comportamientos quiero de ellos.

El próximo año se volverá a entrenar por la tarde. ¿Será una plantilla de estudiantes y trabajadores y por tanto menos dedicada plenamente al fútbol?

El hecho de entrenar por la tarde no significa que el equipo vaya a ser menos profesional como no lo era hace dos años. Además, no habrá muchos casos en los que compatibilicen estudios o trabajo con el fútbol.

¿Cuál es el objetivo marcado por la directiva y por usted mismo?

El objetivo no puede ser otro que no sea la permanencia porque sería alejarse de la realidad del club. Después la competición puede marcar más cosas y que optemos a mayores metas.

¿Prefiere seguir en el grupo actual o en el que se está planteando con los equipos baleares, murcianos y alguno de Castilla la Mancha?

A nivel futbolístico me es indiferente porque no puedes saber qué equipos serán mejores o peores. A nivel económico sí sería mejor estar con murcianos y castellano manchegos porque juegan por la tarde y ahorraríamos muchas noches de hotel que hacíamos contra los equipos catalanes que jugaban a las 12.