Después de 8 años de despropósitos, la ciudadanía de Algemesi puso cordura en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

La izquieda ha cosechado varios «Guinnes» de promesas incumplidas, como la ampliación del centro de salud de la plaza de la Ribera, la prohibición de la entrada por el camino de la Creueta, la piscina del Polideportivo «Juan Girbes Masiá», que ni está ni se sabe cuando estará, sin contar el destrozo de las instalaciones deportivas que se han cargado.

Orgullosos de su paso de peatones de la estación de Renfe; también en los últimos meses otro descalabro funcional, ecológico y ambiental producidos en las calles de Consell de la Vila y Albalat, prohibiendo la entrada en algunas calles y cambiando el sentido de la calle Sant Dionís, con esto han conseguido que en siete calles seguidas, sea imposible girar a la izquierda «será para que no les molesten».

Desde la «placeta» del Carbó no se puede girar hacia la plaza Mayor, prolongación de las Cruces, Verge dels Dolors, Teodoro Llorente, dels Monts, Sant Dionís y Cardenal Benlloch. Con esto han conseguido que para ir al centro de la ciudad haya que ir hasta País Valenciá, para llegar a Lluis Vives, o seguir a las calles de Alberto Tortajada, o Gómez Ferrer.

Todo esto llega a incrementar el tráfico rodado en las mencionadas calles y el aumento de la contaminación, al cambiar recorridos de 200 metros por otros de varios kilómetros, pero es lo que tiene circular por la izquierda.

Afortunadamente el cambio llegará este sábado, 17 de junio, en que tendremos un nuevo alcalde, joven, preparado y con muchas ganas de trabajar por su ciudad. Yo también me quito una espinilla de encima; puesto que la madre de José Javier, Encarna Bretones, siempre me decía y preguntaba, si su querido hijo sería algún día alcalde de Algemesí. Encarna siempre estaba preocupada y me pedía que lo ayudase y aconsejase, para llegar a ser algún día alcalde y hacerlo bien.

Ahora Encarna, desde el cielo podrá comprobar, que sus deseos son una realidad y su hijo es alcalde de Algemesí por méritos propios, y será un gran alcalde, mientras él quiera.

D.E.P. Encarna Bretones y Gobierte José Javier, con su buen hacer por el bien de todos los ciudadanos de Algemesí.