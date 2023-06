No se esperaba sorpresa y no la ha habido. Andreu Salom (PSPV) ha sido reelegido alcalde de l'Alcúdia gracias a ser la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 28-M. Tendrá que gobernar en minoría. El acuerdo con Compromís, como ya anunciaron los nacionalistas, no ha sido posible. Los socialistas han dado su apoyo a Salom, mientras que los ediles de Compromís han optado por la abstención. Los populares han votado a su candidato, pero sus siete escaños nada han podido hacer con los ocho del PSOE. Salom inicia, así, su tercer mandato al frente del consistorio y mantiene una racha difícil de igualar: será la decimosegunda legislatura de gobierno socialista en la localidad. No ha conocido otro partido al frente del ayuntamiento.