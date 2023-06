El passat divendres, als 92 anys, ens deixà Francesc Blasco Castany, alcalde de la capital de la Ribera del Xúquer entre el 19 d’abril de 1979 i el 20 de desembre de 1992. Llicenciat en dret, va servir a diferents municipis com a Interventor d’administració local. L’any 1979 aconseguí l’alcaldia de la ciutat en guanyar la llista del PSPV-PSOE, que va encapçalar, les eleccions municipals per majoria absoluta (13 de 21 regidors). Revalidà l’alcaldia en aconseguir 16 regidors l’any 1983; tornà a ser alcalde entre 1987 i 1991, tot i perdre la majoria absoluta en aconseguir 10 regidors.

Finalment, l’any 1991, revalidà l’alcaldia, novament per majoria absoluta (11 regidors), i l’exercí fins al 29 de desembre de 1992 en què una moció de censura que es va justificar en les conclusions d’una comissió creada per a investigar i aclarir l’ús indegut de maquinària de propietat municipal, ho va determinar i el va apartar en prosperar amb els vots de nou regidors del seu partit i tres d’UPV.

Blasco va ser director general d’Administració Local del Consell de la Generalitat presidit per Joan Lerma i, entre 1988 i 1991, president de la Diputació de València.

De la seua gestió cal destacar l’obertura de nombrosos carrers després de l’adquisició i demolició d’immobles, la construcció de l’actual Mercat de Proveïments, del Poliesportiu Fontana Mogort, l’ampliació de la Casa Consistorial, la posada en funcionament de la Casa de la Cultura, la reforma de les places Major, del Regne i del Carbó, el Parc de Pere Crespí, la reforma del Parc de les Muralles i l’inici de les obres del Parc de la Ronda d’Algemesí i de l’Alquenència, la construcció de bona part del clavegueram del centre de la ciutat, sobretot arran de les inundacions de 1982, la restauració del Gran Teatre, la posada en funcionament del CEFIRE i de l’Escola d’Idiomes, l’obertura de diferents llars per a la Tercera Edat, la recuperació per a la ciutat de l’edifici de l’antic Ateneu Mercantil, la construcció de diferents guarderies, de noves aules al col·legi Garcia Lorca, del col·legi de l’Alborgí, la creació dels Premis de Pintura Teodor Andreu i Tomàs Parra i l’aposta pels Premis Literaris que duen el nom de la ciutat, l’adquisició de nombroses obres d’art, en particular de Teodor Andreu, la restauració del retaule de Sant Silvestre i l’adquisició de la finca de la Murta.

Treballador incansable, els seus esforços feren possible i agilitzaren la posada en funcionament de les Escoles Taller, la construcció de la Delegació d’Hisenda, de la Comissaria de Policia, del Centre de Salut del carrer La Pau, així com l’adquisició de l’antiga Casa de Tena, la restauració del pont del riu dels Ulls i la nova seu social de la Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa en el barri de la Vila.

Posà a Alzira en el mapa festiu de la Comunitat Valenciana en convertir les actuacions musicals de les festes patronals en autèntics festivals nocturns en juliol Per ací van passar els millors artistes nacionals del momento, entre ells La Trinca, Rocío Durcal, Mari Trini, Mocedades, Quilapayún, Miguel Bosé, Victor Manuel i Ana Belén, Isabel Pantoja, Massiel, l’Orquesta Mondragón, Olé Olé, Golpes Bajos, Lola Flores, Sergio y Estíbaliz, Camilo Sesto, el Duo Dinámico, l’Orquestra Platería, Hombres G, Joan Manuel Serrat, El Fary, Manolo Escobar, Danni Daniel, Marta Sánchez, Los Ronaldos, La Unión, etc.

Va patir, amb els seus conciutadans, les inundacions de 1982 i 1987 així com el segrest de l’industrial Luis Suñer; va rebre al Papa Joan Pau II en la seua visita al Santuari de la Mare de Déu del Lluch i va gaudir, també, amb els seus conveïns, l’ascens a la 2ª Divisió el 1988 de la UD Alzira i les victòries de Jorge Martínez, Aspar.

És cert que va mantindre un contenciós amb les associacions de damnificats Afiva i Apemeda i que a arrel de la moció de censura va comptar amb molts partidaris i detractors. Però no em correspon a mi jutjar la vessant política ni el seu concepte de la mateixa i del poder, tan sols deixar constància en la meua condició de cronista de la ciutat de la seua ingent actuació com alcalde. Va ser un alcalde dinàmic i al mateix temps enèrgic. Amb virtuts i defectes com tots els éssers humans.

Sempre li estaré agraït per haver confiat en mi, sense conéixer-me de res, tan sols fiant-se de persones amigues que m’estimaven, la custodia de l’Arxiu Municipal, el principal centre d’investigació documental de la ciutat que ben aviat deixaré.

Descanse en pau Francesc Josep Blasco Castany.