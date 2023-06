El Alzira sigue pendiente del mercado tras fichar a Leandro y Pau Palacín

Como ya es costumbre desde los últimos años, la UD Alzira está construyendo la plantilla en el mes de junio. Este año, estrictamente desde Navidad. El portero de Albalat Leandro -presentado el lunes- fue el primer fichaje realizado en el mercado de invierno pero la no salida de Lluís Andreu impedía ser inscrito y se le buscó una cesión en el Torrent, donde ha sumado un nuevo ascenso en su carrera. El meta ribereño ya subió a Primera RFEF con el Ceuta (2022), a Segunda División con la Cultural Leonesa (2020) y a Primera con el Mallorca (2019). «Esta fue una sensación indescriptible». Si de alguna temporada tiene buen recuerdo fue la que estuvo en el At. Levante (2013-14) «en que entrené toda la temporada en el primer equipo con Keylor Navas, que me enseñó mucho».

El club también ha anunciado la vuelta a la plantilla del Alzira del delantero Pau Palacín. El atacante llega procedente de Estados Unidos en donde ha disfrutado de una beca para jugar en la competición norteamericana. También ha militado en las canteras de Valencia y Hércules, así como en el Silla. En defensa se ha renovado a Abraham mientras que Bono y Kaiser tienen contrato en vigor. El lateral izquierdo Jorge Ruiz hará la pretemporada después de haber sido cedido al Acero donde ha jugado 1.422 minutos en 24 partidos. Sin embargo, el ex del Benigànim deberá convencer a Marc Garcia tras dejar de ser sub-23 y anunciarse el fichaje de Nacho Vila, otro lateral izquierdo, de 20 años, que ha hecho un buen primer año de amateur en el Patacona, donde ha jugado 27 partidos y casi 2.000 minutos. Esta temporada no ha marcado tras los cinco goles logrados la liga anterior en el juvenil del Patacona, algunos de muy bella factura y de falta. Vila estuvo diez años en la cantera ‘grogueta’. La zona ancha es la más completa. Antes incluso que se anunciara la renovación de Marc Garcia, se presentó a Manu Palma, mediapunta de 26 años que ha marcado cuatro goles en el Atzeneta y marcó otros cuatro en el equipo de la Vall d’Albaida y dos en el Saguntino la campaña anterior. Continua el máximo goleador de la temporada pasada Pitu, que pretende ser fichado por el UCAM Murcia. El club alzireño ha remitido al murciano a abonar la cláusula de rescisión de 25.000 € o por lo menos negociarla. Otra gran renovación ha sido la del capitán Marenyà, que cumplirá su tercera temporada como azulgrana. Vuelve de su periodo de cesión David Marzà que apenas ha jugado en el Silla y tendrá complicada su continuidad si quiere gozar de minutos. También tiene contrato en vigor Víctor Revert si bien el ontinyentí podría negociar su salida ya que su rendimiento no le augura tener oportunidades. A falta de otra llegada, el extremo derecho lo ocuparán Manel Busquets y Jorge Revert. El de Caldes de Montbui tiene 24 años y procede del Olot donde ha marcado tres tantos. El año anterior recaló en el Sant Andreu tras acabar su etapa universitaria en Estados Unidos donde jugó en Duquesne, Des Moines Menace y Syracuse. Revert ha acabado su etapa juvenil en el División de Honor de la UD Alzira. El de la Pobla Llarga ha firmado por dos años y ve culminada la etapa alzirista que inició desde alevín, procedente del Carcaixent. Bajas Son baja segura el que ha sido segundo portero, Lluís Andreu, que ha fichado en el Cerdanyola, así como Pulpón, que acababa periodo de cesión y los delanteros Joel y Aketxe. La buena temporada del algemesinense (7 goles en 16 partidos) le augura tener ofertas de equipos de superior categoría, mientras que el veterano ariete buscará nuevo destino por Cartagena, donde traslada su residencia. Del resto de la plantilla de esta temporada, tampoco seguirá Adrián que denunció la deuda existente con él pese a que el club va regularizando los pagos con el paso de las semanas. El dinero que adeuda la Federación o las administraciones públicas han impedido cerrar antes económicamente la temporada. «Me supo mal. Me lo aconsejó la AFE y más después de los impagos que sufrí el año pasado. Siempre tendré al Alzira en mi corazón». Álvaro Gómez también está en el mismo caso. Soler hablará con el club a final de esta semana. Cortijo, Solbes o Sergio González han dejado la negociación en manos de su representante. A los tres les gustaría continuar de ‘blaugrana’. Joaquín ha acabado contento con su rendimiento y espera la oferta del club. Igualmente se desea la renovación de Lado mientras que Javi Serra espera la llamada para saber si cuentan con él o no.