Cuatro pueblos de la Ribera tendrán al menos dos alcaldes en base a los pactos de gobierno

Cuatro municipios de la Ribera verán pasar en el nuevo mandato a al menos dos alcaldes al frente de los respectivos ayuntamientos en base a los pactos de gobierno firmados tras el 28-M que prevén la alternancia en el cargo. Estas coaliciones han cerrado las puertas al Partido Popular en tres pueblos en los que había sido la fuerza más votada mientras que en uno han arrebatado la alcaldía al PSPV-PSOE. El alcalde de Alfarb, el socialista Raúl Mínguez, será el que menos tiempo ostente el cargo ya que, transcurridos los primeros quince meses, deberá ceder el bastón de mando al nacionalista Vicent Alfonso. En el resto de casos, el relevo se producirá en el ecuador de la legislatura ya que los pactos contemplan que cada fuerza ostente dos años la alcaldía.

El pacto más madrugador tras la jornada electoral del 28-M se produjo en Turís, donde el PSOE fue la fuerza más votada, aunque se quedó a una escaño de la mayoría absoluta. El candidato del Partit Independent per Turís (PIPT), Ismael Corell, dejó claro desde el primer momento que no tenía intención de que las negociaciones se prolongaran durante mucho tiempo y no necesitó demasiados días para anunciar un pacto con el PP que lidera Paco Ricau. Los populares cuentan con cuatro escaños por tres del PIPT frente a los seis del PSPV, con quien Corell ya gobernó hace dos mandatos en un tripartido que también le permitió disfrutar fugazmente de la alcaldía. En esta ocasión, el pacto prevé que ejerza la presidencia los dos primeros años.

El segundo pacto que contempla una alcaldía compartida al 50 % se selló en Llombai, donde la alianza entre PSOE y Compromís ha mandado al banco de la oposición al popular José Forés, que ostentaba la alcaldía en la pasada legislatura. Socialistas y nacionalistas suman seis concejales, tres cada uno, y el pleno de constitución de la nueva corporación designó el sábado alcalde a Salvador Climent (Compromís). El socialista Ramón Gómez tomará el relevo en junio de 2025. Ambos ya compartieron gobierno hace dos legislaturas y ambos valoraron como fructífera aquella experiencia por lo que la firma del acuerdo parecía solo cuestión de tiempo, antes incluso de que las direcciones de ambos partidos firmaran el pacto para propiciar gobiernos de progreso allí donde fuera posible.

Mucho más complicadas han resultado las negociaciones en Castelló y Alfarb. En el primer caso, el 28-M deparó un triple empate a cuatro escaños entre el PP, fuerza más votada, PSOE y Compromís. El candidato de la formación valencianista, Òscar Noguera, que ha presidido la corporación los dos últimos mandatos, reclamó desde el primer momento una alcaldía compartida dada la igualdad en las urnas, una petición que el PSPV se resistía a aceptar. El acuerdo se cerró finalmente el viernes por la tarde, víspera del pleno de investidura. La socialista Horte Gómez levantó el bastón de mando, que finalmente lo entregará a Noguera al cumplir dos años en el cargo. En el nuevo gobierno también se ha integrado el único representante de Esquerra Unida.

Unas horas más incluso tardó en cerrarse en el acuerdo en Alfarb, donde el PP fue el partido más votado, pero la izquierda cuenta con mayoría en la nueva corporación. Compromís y PP cuentan con cuatro concejales, por uno del PSOE, que tenía la llave. Una abstención hubiera dado el gobierno a los populares, que llegaron a ofrecer la alcaldía los cuatro años al socialista Raúl Mínguez.

El acuerdo entre PSPV y Compromís se anunció a última hora de la tarde del viernes y contempla que Mínguez ejerza el cargo los primeros 15 meses, mientras que Vicent Alfonso presidirá la corporación el resto del mandato.