El PP a Algemesí guanyà les eleccions amb el lema «Paraula d’alcalde». Curiós el lema i el poc que ha durat; ni un telediari. Per què ho dic? Si aneu al vídeo del debat electoral que mantinguérem, en l’última intervenció (min. 59) l’aleshores candidat fou clar: «Diuen que venim a blanquejar a l’extrema dreta, i jo ni el meu equip venim a blanquejar a ningú». Recordeu, que això és «paraula d’alcalde». I què ha passat? Que la primera decisió ha estat pactar amb Vox, emblanquir-los.

Ni una setmana ha tardat en incomplir la seua paraula. El PP, al ser la força més votada, tenia assegurada l’alcaldia, amb els vots de Vox, o sense ells. No li feien falta, però ha volgut assegurar-se l’estabilitat i tranquil·litat durant la legislatura canviant valors democràtics per fidelització de vots. Evidentment que en política els pactes són legítims, però no és acceptable que siguen a qualsevol preu.

El nou alcalde ha atorgat responsabilitats de govern a la força política que nega la violència masclista, que llança els objectius del desenvolupament sostenible al fem, que prefereix mantenir a les víctimes del franquisme en fosses a possiblitar que descansen amb els seus familiars, que considera que el gènere és un invent... La mateixa nit de les eleccions vaig parlar amb Marta, i quedàrem d’acord que si per a evitar que entrara Vox al govern calia arribar a un consens de mínims amb el PP, ho faríem, però ni ens han cridat per a explorar eixa possibilitat.

De fet, i per acabar-ho d’adobar, el dia 21 oferí una roda de premsa en la que ha continuat emblanquinant l’extrema dreta a la que ara s’abraça per egoisme pur. En ella no ha tingut cap problema en justificar el seu incompliment de paraula dient que «si hi haguera previst que no fora un bon viatge, mai m’haguera pujat a l’avió... al final són moltes més les coses que ens uneixen que les que ens separen». Almenys sincer ha estat, evidentment que són moltes les coses que uneixen el PP a Vox: fins fa poc eren els mateixos, i continuen sent-ho.

Sota l’argument, il·lusori, de que ells van a deixar de banda la ideologia i sols van a gestionar, ha clavat en un govern democràtic a qui que se’n burla dels principis democràtics més elementals. No sols van a gestionar. Si el primer que ha fet ha segut estructurar unes regidories on ha desaparegut el concepte de sostenibilitat, canvi climàtic, transparència! Si han transformat la regidoria d’igualtat en la «d’igualtat d’oportunitats», que a saber què és! No és gestió, és ideologia.

En tots els ajuntaments entra en joc la ideologia. No és el mateix crear infraestructures per a una mobilitat sostenible que potenciar l’ús del cotxe, no és el mateix crear zones verdes amb arbres, que sequers urbans. Obrir un govern democràtic a qui no té valors democràtics, amb l’excusa que sols van a gestionar, és com posar al llop a vigilar les ovelles, total, sols va a gestionar.

Algun dia un jove alcalde, que deu haver-se educat en valors totalment democràtics, haurà de justificar per què preferí governar amb els que posen en perill la democràcia en compte de buscar complicitats amb altres partits que sí que tenim clar els principals valors democràtics. Però hui ja sabem quant val la seua paraula. Ha quedat clar: res.