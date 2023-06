La exalcaldesa de Algemesí y líder del PSPV local, Marta Trenzano, ha arremetido con dureza contra el nuevo gobierno que acaba de aterrizar en la ciudad. Ha acusado al actual alcalde, José Javier Sanchis (PP), de "blanquear a la extrema derecha" y de firmar un pacto con Vox "innecesario" y lleno de "oscurantismo".

Trenzano ha lamentado que Algemesí sea la única localidad de la Ribera en la que la formación de extrema derecha vaya a ormar parte del gobierno local. "El acuerdo entre el PP y Vox se ha llevado a cabo sin ninguna transparencia y sin dar explicación a la ciudadanía sobre cuáles son los ejes principales de un pacto prescindible, teniendo en cuenta que el PP podía gobernar Algemesí en solitario", ha cuestionado la socialista, para añadir a continuación: "La ciudadanía aún no conoce las razones que han llevado al PP a incluir a la extrema derecha en el gobierno, no se ha publicado ningún documento serio que marque la hoja de ruta y los contenidos que, al final, es lo más importante. Todo se ha llevado a cabo con oscurantismo y se ha sesgado la información".

De igual modo, la concejal del PSPV ha recordado que el propio Sanchis negó en campaña que fuera blanquear las políticas de la extrema derecha. "Es evidente que mentía. El hecho de que no explique qué ha pactado da a entender que se siente cómodo con los postulados de Vox e incómodo explicándolos", sostiene Trenzano.

Por último, la exalcaldesa ha reprochado que el reparto de delegaciones del nuevo gobierno haya "eliminado la concejalía de Igualdad y la de promoción del valenciano". "No nos pueden colar una concejalía de Igualdad de Oportunidades como si fuera Igualdad. Obviamente no tiene nada que ver. Esto demuestra la compra total del discurso negacionista de los ultras por parte del PP que, una vez más, ha demostrado no importarle una cuestión tan sensible y contra la que existe un pacto de Estado, como es la violencia de género", ha aseverado Trenzano, para concluir: "Eliminar la concejalía de Promoció del Valencià es también una clara demostración de lo rápido que el PP ha vendido nuestra lengua. Nos ofrecimos en el pleno de constitución para ayudar a lo largo de la legislatura, pero el alcalde ya tenía la decisión tomada".