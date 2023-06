Bloqueo en Carcaixent: el PP gobernará con 6 de 21 concejales

La aplastante victoria electoral de la derecha en Carcaixent no va a verse reflejada en una cómoda mayoría absoluta que supere la fragilidad con la que ha gobernado la izquierda en los últimos años. El triunfo del Partido Popular al sumar seis concejales y el no menos remarcable ascenso de Units, que ha batido su propia marca al lograr cinco escaños, más la irrupción de Vox, que aporta otros 2 ediles, no va a garantizar una legislatura plácida como invitaba a presagiar el escrutinio de las urnas. Carcaixent se ha vuelto ingobernable. El enrarecido clima político local, contaminado por el tono faltón y ofensivo impuesto por los seguidores de Units a través de las redes sociales impide amasar ese bloque ideológico.

Carolina Almiñana ya es alcaldesa de Carcaixent Las pésimas relaciones entre los populares y el grupo independiente que capitanea con mano de hierro Ana Catalayud frustran todo acercamiento. La nueva lideresa del PP, Carolina Almiñana, logró asegurarse la alcaldía gracias a la abstención de Compromís y ahora pretende gobernar en solitario, una apuesta poco compatible con la aritmética. La política local va a vivir cuatro años más instalada en el alambre. Un discurso que polariza Ana Calatayud ha condicionado la gestión municipal durante años. El Ayuntamiento de Carcaixent está acostumbrado a estos sometimientos. El último adalid del equilibrismo fue Juan Albert, un prestidigitador de la política que supo sacarle mucho rédito a su papel de bisagra gracias a un prodigioso espíritu camaleónico. Sus mutaciones son legendarias. Encabezó las candidaturas de UV, PSICV o Ciudadanos con la misma naturalidad que ha exhibido luego Units para captar el voto de los desencantados de uno u otro signo mediante un discurso enérgico y populista que despierta tantas adhesiones inquebrantables como odios enfermizos. La victoria del PP se envenena en Carcaixent: sigue sin apoyos a cinco días de la investidura A diferencia de Albert, que facilitó gobiernos a izquierda y derecha sin remordimientos, Calatayud es más selectiva. Días antes de celebrarse la sesión de investidura se reunió con Carolina Almiñana con ánimo de alcanzar un acuerdo que garantizara la estabilidad política y, por insólito que parezca, no exigió la alcaldía. Se conformaba con ser vicealcaldesa. Pero no fue suficiente. La desconfianza del PP hacia Units impedía el más mínimo avance. 28 Calatayud se ha labrado a conciencia una imagen de política rocosa y volcánica que nunca elude la descalificación o el enfrentamiento. Comparte el estilo, encendido, de Vox. Y no le importa acudir a los tribunales para atacar o defenderse. Una de sus víctimas ha sido el expresidente y exportavoz del PP en los últimos años, Salvador Ferrer, a quien también ha llevado ante la Justicia. Estos antecedentes tampoco le ayudan ahora a aproximarse al PP. Recelos irresolubles Las razones personales se imponen a las ideológicas. «Les comentamos que no íbamos a darles un cheque en blanco, aunque en ningún momento les exigimos la alcaldía. Es más, le llegué a decir que, como partido más votado, le correspondía ostentar a ella la presidencia del consistorio, pero tampoco sirvió de nada», sostiene Calatayud para justificar el desacuerdo. Almiñana reclamó a Units que apaciguara el tenso clima político que provocan las constantes dagas y descalificaciones que lanza el grupo independiente y les emplazó a retomar el diálogo más adelante si se daban las condiciones adecuadas. Compromís ofrece su abstención en Carcaixent para evitar que el PP pacte "con las fuerzas más reaccionarias" Almiñana está atada de pies y manos, aunque no parece importarle: «Se trata de dialogar y trabajar mucho. Ese binomio siempre ha funcionado bien. Alcanzar acuerdos entre partidos distintos en busca del bienestar ciudadano es más común de lo que pensamos y lo que necesita ahora Carcaixent es paz y tranquilidad tras años con un ambiente muy destructivo. No queremos que se degrade más el mapa político», defiende. El PP, que niega la existencia de ningún pacto oculto», quiere sumar en un hemiciclo poco proclive a las matemáticas. Geometría variable a derecha e izquierda para salvar obstáculos El objetivo del PP es gobernar en minoría y buscar complicidades con unos o con otros para aprobar los presupuestos mediante la geometría variable. Es una apuesta arriesgada. Tanto Compromís, que se avino a abstenerse en la investidura para cerrarle el paso a Vox, como el PSPV están en las antípodas, y aunque coincidieran en algún aspecto puntual de la gestión municipal no pueden garantizarle al PP la estabilidad que necesita, según coinciden en subrayar dirigentes de ambas formaciones políticas. Y mucho menos ahora, a las puertas de las elecciones generales. Calatayud (Units) exigirá la alcaldía para pactar en Carcaixent Ni siquiera un acercamiento a Vox, que ya se ha explorado, aportaría la solidez numérica imprescindible para agilizar la administración municipal. Los dos votos del partido de extrema derecha si siquiera sirven de alivio. La mayoría de los asuntos pueden gestionarse a través de la comisión de gobierno, pero la debilidad numérica cercará al PP cada vez que necesite aprobar cualquier expediende que requiera la mayoría absoluta del Pleno.