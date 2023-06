Más diputados provinciales de la Ribera que nunca

La Ribera contará por primera vez con cinco representantes en el pleno de la Diputació Provincial de València. La distribución de los 47 municipios que conforman la comarca por cinco partidos judiciales diferentes -Alzira, Sueca, Xàtiva, València y Requena- propicia esta amplia representación, que supone que un 16 % de los 31 diputados de la corporación provincial que se constituya a mediados de julio proceden de pueblos de la comarca.

Se trata en todos los casos de alcaldes que representarán a cuatro partidos judiciales distintos, por lo que esta relación incluso podría ser incluso mayor, a la espera también de conocer los diputados que Vox designa por el partido judicial de València. Tal vez en épocas pasadas como cuando el exalcalde de Alzira, Francisco Blasco, llegó a presidir la diputación, se pudo ostentar más poder, pero no se había alcanzado nunca esta cifra de diputados. El PP contará con tres por dos del PSPV.

Los escaños corresponden a las demarcaciones de Alzira, que cuenta con dos diputados, Sueca, Xàtiva y València

Los dos partidos mayoritarios vuelven a repartirse los diputados del partido judicial de Alzira, después de que los buenos resultados obtenidos por Compromís en las municipales de 2019 permitieran a la formación valencianista conquistar uno de esos escaño, que ocupó la actual alcaldesa de Corbera, Mentxu Balaguer. El PP recupera tras el 28-M esa plaza y ha querido premiar la trayectoria del alcalde de Benimodo, Paco Teruel, que sin hacer ruido afronta su cuarto mandato consecutivo, y además con mayoría absoluta, tras conquistar en 2011 un feudo hasta ese momento socialista.

Neus Garrigues se estrena

La alcaldesa de la Pobla Llarga y a su vez presidenta provincial de PSPV, Neus Garrigues, ocupará el otro escaño por el partido judicial de Alzira que en el anterior mandato le fue asignado por sorpresa al alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, pese a la propuesta unánime de la ejecutiva comarcal para que fuera Garrigues, entonces secretaria general, quien ejerciera como diputada.

El presidente provincial del PP y alcalde de Gavarda, Vicent Mompó, revalida el escaño por el partido judicial de Xàtiva -al que pertenecen trece pueblos de la Ribera- y, además, ha querido que forme parte del grupo popular en la diputación la flamante alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, que ocupa uno de los escaños por el partido judicial de València. Siete municipios de la Ribera pertenecen a este partido judicial, al que corresponden un total 18 escaños, de los que en base a los resultados del 28-M siete los ocuparán representantes del PP, seis del PSPV, tres de Compromís y dos de Vox.

La Ribera también tiene un pueblo dependiente de Requena, por lo que la relación podría haber sido incluso mayor

No es la primera vez que el PP otorga un escaño de este partido judicial a un alcalde de la Ribera ya que también una antesora de Sáez en la alcaldía de Carlet, M.ª Ángeles Crespo, fue diputada provincial. No obstante, no se había dado esta acumulación de diputados provinciales como la actual.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, revalida también su escaño en la corporación provincial tras ganar el PSPV el diputado correspondiente al partido judicial de Sueca. Mayor ya ejerció en el anterior mandato como diputado de Turismo y Bandas de Música.

La relación de diputados podría haber sido incluso mayor ya que Turís forma parte del partido judicial de Requena, al que corresponde un escaño, que el PP ha asignado a Ricardo Gabaldón, de Utiel.

Aún quedan incógnitas

La negociación con el grupo que lidera el alcalde de Ontinyent, la Vall Ens Uneix, decidirá quién gobierna el ente provincial ya que la única diputada de esta formación puede decantar la balanza hacia el bloque de la izquierda, con 12 diputados del PSOE y tres de Compromís, o el de la derecha, con 13 del PP y dos de Vox.