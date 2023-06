Que la justícia haja condemnat un feixista, no passa tots els dies. Li podem posar tots els «peròs» que vulguem. Certament, la sentència contra el nazi de les pintades de Carcaixent no ha sigut ni tan exemplar ni tan contundent com les i els demòcrates voldríem, i, encara més si ho comparem amb les penes imperioses que els togats sí apliquen si eres independentista o raper.

Però atenent el devessall d’impunitats de què ha gaudit –i gaudix- l’extrema dreta, es pot afirmar que el resultat de la sentència és més que ressenyable. El pacte entre les parts ha estat la millor eixida per assegurar una condemna que, si s’afegixen les que possiblement vindran, sense dubte generarà un problema ben seriós al condemnat, ja que ha reconegut ser l’autor de les pintades, i ahí no hi ha volta enrere.

Les acusacions, tant la particular, representada per l’Ajuntament, com la popular, aglutinada baix el paraigua legal del col·lectiu FACA, defensaven que, donada la tipologia de les pintades, amb expressions com «Hitler tenia razón» i barbaritats semblants, la condemna havia d’arreplegar clarament el delicte d’odi.

Tot i això, la sentència posa el focus en els desperfectes causats al mobiliari, això sí, amb l’agreujant per motius ideològics. Però la valoració ha de quedar ben clara: la cosa més greu és el contingut de les pintades que destil·len odi, intolerància i xenofòbia. A més, cal afegir que la presència d’aquestes pintades per tot arreu, ha comportat la normalització dels missatges d’odi per una part de la societat carcaixentina; encara hi ha qui les qualifica de simple vandalisme.

D’altra banda, cal dir que no és admissible que la justícia tarde vora cinc anys a resoldre un problema de primera magnitud que ha generat tensió social, però també inseguretat i desemparament entre molta gent del poble: progressistes, LGTBI+, feministes, migrants, i uns quants col·lectius que, en nombroses ocasions, s’han vist amenaçades i increpades per este individu. Encara sort que, malgrat la inacció de tots els estaments, no haja ocorregut cap desgràcia.

Tot plegat és el símptoma d’un fracàs. Alguna cosa ha fallat quan un jove de classe baixa que hauria d’estar combatent la precarietat que genera el sistema, faça pintades contra els qui estan pitjor que ell. Alguna cosa no rutlla bé quan les institucions governades per «l’esquerra» hagen estat incapaces de tindre mà ferma davant d’uns comportaments intolerables i indefugibles. «Ja se li passarà», pensaven, ingènues, algunes persones amb gran capacitat d’acció al principi de tota esta història.

I mentrestant, el monstre ha anat creixent, sense que res ni ningú li haja parat els peus. Ni l’ajuntament, ni part de la societat civil, ni la policia, ni tampoc «las fuerzas del orden» de la Guàrdia Civil, que algun dia haurien d’explicar com els ha fet pintades a només uns metres de la caserna i ni ells, ni les seues càmeres de seguretat, hagen enganxat el culpable.

Ara, caldrà saber si realment el setge judicial aconseguix que el condemnat desistisca de fer pintades. Recentment, se n’han documentades de noves que estan a l’espera d’un nou judici. A més, a partir d´ara, cal exigir i assegurar-se que qui hi ha de vetllar pel compliment de la sentència, ho faça sense vacil·lar, i així aturar definitivament esta xacra. Ara, preocupa que Pelufo puga haver creat escola i broten nous –o vells– personatges funestos. El feixisme està desacomplexat, ja no necessita utilitzar pàries com a carn de canó per a inocular el seu verí amb pintura d’esprai. Ara podran fer-ho directament, des de la tribuna del plenari municipal, sense embiscar-se els dits de tinta, els i les regidores electes de la ultradreta local.