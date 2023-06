El TSJ corrige el error y da la alcaldía de Guadassuar a Estruch (PP)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana ha admitido el recurso planteado por el Partido Popular contra el error «humano» detectado en una de las actas del escrutinio electoral del pasado 28 de mayo que alteraba el resultado en 152 votos. La resolución certifica la mayoría absoluta conseguida por el PP, que controla siete de los trece concejales de la corporación, por lo que se da vía libre a la convocatoria del pleno de investidura que convertirá en alcalde a Vicent Estruch.

Las cifras erróneas que presentaba una de las actas del escrutinio permitían restar un edil a los populares y se lo atribuían a Compromís. El TSJ ha corregido ahora la equivocación al transcribirse los datos de una de las mesas. El propio líder de Compromís, el todavía acalde Salvador Montañana, reconoció de inmediato que el error involuntario y aceptó sin ambajes la victoria del PP: «De hecho, ni intervenimos, ya que el acta está firmada por los interventores del PP y del PSOE. Aceptamos el resultado de las elecciones porque es lo que nuestros vecinos han votado», proclamó.

En su resolución, el tribunal destaca: «Si bien es cierto, como recoge el informe de la Junta Electoral de Zona, que no se produjo reclamación o protesta alguna por ninguno de los miembros de la mesa electoral, no menos cierto es que de la prueba documental obrante en las actuaciones nos constan las manifestaciónes efectuadas en fecha de 7 de Junio de 2023 del presidente, vocales e interventores de la Mesa Electoral 1-3-B en la que afirman que el resultado certero de los votos escrutados en esa mesa es el que consta en el acta de escrutinio, habiéndose producido un error material en la trascripción del acta de la sesión. Declaración que contribuye al reconocimiento del error cometido por los propios autores del hecho, aún cuando no se hizo constar por parte de ningúno de ellos en momento oportuno, lo que no impide esclarecer el fondo de la cuestión planteada».