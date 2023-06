Abogados de los colegios profesionales de Alzira y Sueca se han concentrado este mediodía para reclamar un pacto de estado que permita reactivar de forma inmediata el servicio público de justicia y medidas urgentes para resolver los «inadmisibles retrasos ya acumulados» tras la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y actualmente del resto de funcionarios, que han obligado a suspender cientos de vistas. «No podemos esperar un año a que comience a celebrarse un juicio, no digo ya la sentencia, son plazos que no son razonables», ha proclamado el decano del colegio de Alzira, Agustín Ferrer, que denuncia que en la capital de la Ribera Alta se están realizando señalamientos para octubre de 2024.

Las concentraciones de Alzira y Sueca, que se han repetido en los más de ochenta colegios de abogados de España, no han sido demasiado numerosas, si bien en el caso de Sueca los participantes salieron a la calle con la toga para dotar de mayor solemnidad a la protesta. En ambos casos se leyó un manifiesto en el que se reclama a los partidos mayoritarios, a las puertas de las elecciones generales del 23-J, un pacto de estado que permita crear «un servicio público, efectivo y de calidad» durante la próxima legislatura.

El decano del colegio de Sueca, Jesús Muñoz, había denunciado la incertidumbre que genera la actual huelga ya que hasta que no se llega al juzgado no se sabe si la vista que había señalada se va a celebrar o no.

Agustín Ferrer ha explicado que las huelgas de los secretarios judiciales primero y del resto de funcionarios después encadenan ya cuatro meses y agravan un problema estructural derivado de una saturación de agendas al que hay que sumar el parón provocado por la pandemia. «Las concentraciones buscan poner de manifiesto la situación de caos absoluto que vive la justicia y que impide el normal funcionamiento de un servicio público esencial», incidía, mientras señalaba que «la justicia está abandonada, la ministra no toma ninguna medida para solventar estos problemas y tampoco la conselleria, que tiene las competencias en materia de personal, tiene ningún plan de choque, que es lo que reclamamos».

Ferrer ha advertido de que para solventar el colapso actual no bastará con levantar la huelga, por lo que incide en la necesidad de diseñar un plan de choque «para sacar todo el trabajo que ha estado paralizado» que, agrega, debe contemplar una mayor asignación de personal o de los horarios de trabajo. «Hemos tenido un parón y no se puede pretender que se solucione con el mismo personal y los mismos horarios», señala.

El decano del colegio de Alzira ha indicado que es muy difícil saber el número de juicios que se han suspendido por estas huelgas, pero dejó claro que, al menos en el caso de la Ribera Alta, la de secretarios judiciales tuvo una mayor incidencia.