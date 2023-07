"La política hace extraños compañeros de cama". Esta famosa frase atribuida a Winston Churchill (parafraseando a Shakespeare en «La Tempestad») podría resumir perfectamente el equipo de gobierno que se ha creado en Alzira con la unión de CompromÍs, PSOE y UCIN, este último compuesto por ex militantes hasta hace unos meses de Vox y algunos de ellos también anteriormente del PP.

Los resultados de las elecciones del pasado 28-M manifestaban que la ciudadanía soberana había optado por un cambio de ciclo, pasando la izquierda de 12 concejales a 10 y el centro-derecha de 9 concejales a 11. Con ello, Alzira había hablado y a los responsables políticos locales les indicaba una orientación concreta de cara a definir el futuro equipo de gobierno.

Pero ello no ha sido posible porque, sorpresivamente, el partido UCIN (con electorado obviamente «muy de derechas» teniendo en cuenta el origen anterior de sus candidatos) ha optado por darle la alcaldía a Compromís junto al PSOE, partidos estos lógicamente en las antípodas políticas suyas. Eso sí, todo solucionado argumentando UCIN no tener ideología, todo un insulto a su electorado que sí que la tiene y que ya nos consta se siente engañado con la utilización que se ha hecho de su voto y que en cualquier caso no era darle el gobierno a la izquierda.

El argumento de UCIN de que no tiene ideología es un insulto a su electorado, que sí la tiene

Pero cualquier excusa valía para mantener la animadversión que existía hacia sus anteriores partidos de origen, por lo que se anteponían los sentimientos negativos hacia el PP y Vox antes que seguir el mandato del electorado y los intereses generales para Alzira.

Por su parte, para la izquierda Compromís-PSOE, cualquier ayuda era buena para mantener una alcaldía que esta vez las urnas le habían negado. Pero también le estará resultando un trago agridulce pactar con los líderes de UCIN considerando la cantidad de improperios que el cabeza de lista les ha dedicado en sus redes sociales en los últimos años. La colección de insultos hacia sus socios actuales de gobierno imagino que, como mínimo,les sonrojará en privado.

La colección de insultos del líder de UCIN a la izquierda, como mínimo, les causará sonrojo

Hay que tener muchas tragaderas por ambas partes para pactar tanto con antagonistas ideológicos como con quien te ha llamado en público en las propias RRSS «farsantes» (27-09-2022), «Vaciacorrales y vendepatrias» (02-08-2023), «Compromís es sinónimo de enchufados, privilegiados, oportunistas y vaciacorrales» (17-11-2022), «PSOE y CompromÍs solo hay una cosa peor y serÍa volver a votarles» (15-10-2022), «pensábamos que los mentirosos eran los del PSOE pero Compromís les ganan» (12-12-2022), «si en estas elecciones no somos capaces de echarles nos pesará para siempre» (05-12-2022), entre otras lindezas… Qué dura resulta algunas veces la hemeroteca. Quien lo ha visto y quien lo ve…

Para este «matrimonio de conveniencia» político nada como tragar sapos, pero todo sea por mantener el «sillón». La izquierda a tragar los anteriores insultos y los representantes de UCIN ya han tenido que tragar (y sumisamente no criticar) que en el acto de investidura el Himno Regional se interpretara sin letra. Si eso pasa hace un año los improperios serían de Código Penal, pero ahora, al ser socios, pues todo bueno… Todo ello, por no hablar del «gol consentido» que le han marcado los socios de izquierda a UCIN ninguneando a la candidata de la Barraca de Aguas Vivas, a la que han enviado a la oposición con la complicidad de su propio partido, pero a espaldas de la propia candidata, que no dudó en declarar que sus compañeros de Alzira si que habían conseguido lo que querían : «el sillón calentito» (textual).

Rápidamente ha habido una solución para olvidar desavenencias y rencillas: los sueldos del nuevo equipo de gobierno costarán a los alzireños más de 68.000 euros respecto el gobierno anterior y nada menos que siete concejales tendrán dedicación exclusiva. Como dije con guasa en el pleno, «una buena noticia que en Alzira baje el desempleo gracias a este Plan de Empleo de recolocación de concejales».

La legislatura no ha hecho mas que empezar pero ya se vislumbra lo que nos espera.