¿Qué es lo que más le satisfizo tras la victoria electoral?

Percibir que la gente tenía ganas de cambio. Ha sido muy gratificante que la ciudadanía te transmitiera en los días posteriores al 28M su alegría no sólo por la entrada de un nuevo gobierno sino por la oportunidad que se les brinda para satisfacer necesidades que no se han cubierto. La gente espera de nosotros que materialicemos sus demandas. Cree que vamos a ser capaces de solucionar sus problemas. Ese es el reto con el que llego y voy a ostentar la alcaldía.

Ha necesitado los votos de Vox para asegurarse una mayoría estable. ¿Se siente cómodo al gobernar con ellos?

Sí.

Durante la campaña electoral descartó un pacto con la extrema derecha. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

En realidad, lo que hice durante la campaña, fue insistir mucho en que nuestro principal interés era gobernar en solitario. Confiábamos en que el respaldo ciudadano nos lo iba a permitir. Y, una vez conocida la distribución de concejales, había que respetar la voluntad de los ciudadanos. El mandato popular era tajante: Todas las fuerzas políticas de la izquierda han perdido votos y concejales, mientras que los partidos del centro y de la derecha han incrementado su representación. La suma de votos por bloques es clara. El pueblo ha pedido un cambio y para que se produzca he buscado la vía adecuada para hacerlo efectivo. Tan importante es ganar las elecciones como gobernar con tranquilidad. La Administración ya es suficientemente lenta como para, encima, ralentizar la gestión con un proceso de negociación constante en busca de votos. Eso dilataría la gobernalidad cuando lo que se necesita es ejecutar los proyectos que figuran en el programa electoral que más apoyo ha recibido de los ciudadanos. Eso es lo que justifica el acuerdo de legislatura. No me gusta llamarlo pacto, porque no ha sido un intercambio de cromos en los despachos. Es un acuerdo de objetivos y vamos a trabajar conjuntamente para sacarlo adelante.

En ese documento se comprometen a «despolitizar la vida social, cultural y festiva». ¿Qué quieren decir con eso?

Una de las primeras cosas que hizo el gobierno anterior fue prohibir a los concejales que la oposición pudiesen participar en algunas procesiones del municipio. Eso es politizar la vida pública, es intervenir en la libertad de cada uno e impidir a los concejales representar a los ciudadanos. Es uno de los ejemplos que se puede extrapolar a cualquier otro ámbito. Los alcaldes y los gobiernos no pueden decirle a la gente dónde ha de ir o con quién ha de estar, qué fiestas se pueden hacer o cuáles deben suprimirse. Estamos para gestionar una ciudad que ya tiene una historia y una tradición, unas costumbres, una idiosincrasia. Lo que debemos hacer es respetar todo eso. El nuevo gobierno va a apoyar lo que los ciudadanos quieren que se haga, no a imponerlo. Venimos a gobernar para todos: para los que nos han votado y para los que no. Soy el alcalde de todos.

¿Ve algunas tradiciones amenazadas?

Una de las primeras medidas ha sido crear una concejalía de Tradiciones, que se ha integrado en la de Fiestas y Turismo. Y queremos dar cobertura a la Setmana de Bous de Algemesí, porque, más allá del carácter festivo que tiene, hay que priorizar su carácter cultural y tradicional. Vamos a tramitar el expediente para que el Consell declare el sistema constructivo de la plaza de toros Bien de Interés Cultural. Eso lo canalizará esa nueva concejalía.

¿La fiesta escolar y taurina van a volver a coincidir en el calendario?

La anterior alcaldesa se comprometió hace un año a promover un acuerdo entre la Comisión Taurina y el Consejo Escolar pero hemos descubierto que ni siquiera se ha convocado una reunión. Vamos a trabajar eso en julio con el poco margen de maniobra que tenemos.

¿Quién se mostrará más taurino: usted o sus socios de Vox?

No se trata de entrar en ninguna competición para ver quién es más taurino, fallero o «maredeuero». Yo ejerzo de profesor y he podido comprobar el elevado abstentismo que se produjo el año pasado. Eso no es nada pedagógico. El sentido común nos dice que durante la semana taurina no debe haber escuela. Es una tradición local y vamos a intentar buscar el consenso.

Cambiamos de tercio. La agricultura de Algemesí ha perdido músculo. ¿Puede evitarse?

La capacidad de los ayuntamientos en esta materia es limitada. Es un problema estructrural. Solo podemos aliviar la situación estando al lado de los agricultores y cubriendo sus necesidades. No es razonable que paguen tributos cuando ahora lo que tienen es pérdidas. El ayuntamiento no puede recaudar al mismo ritmo que los tiempos de bonanza. Vamos a plantear una rebaja del IBI rústico. Potenciaremos la marca «navelina de Algemesí» por su extraordinaria calidad,mejoraremos la seguridad de los campos para evitar los robos y crearemos un servicio municipal de poda y trituración para ayudarles.

Los datos oficiales de criminalidad parecen desmentir que, como dice el PP y Vox, Algemesí sea una ciudad insegura.

Nuestro argumento es muy sencillo: en el 95% de los casos, los robos de cosechas o en el campo no se denuncian. Los agricultores ni pueden ni quieren perder el tiempo porque no se les va a compensar. Por tanto, esos datos no constan en la estadística oficial. En los informes trimestrales del Ministerio del Interior sí que se observa un incremento de ciertas conductas delictivas: agresiones o robos de vehículos. Y luego hay otra cosa muy evidente: se ha disparado el vandalismo. Las reparaciones de mobiliario urbano cuestan cada vez más dinero al ayuntamiento. Esa tendencia, muy real, hay que corregirla. Vamos a incrementar la vigilancia.

¿Le agradaría ver a su rival, Marta Trenzano, como diputada del PSOE en el Congreso?

Ni me agradaría ni me desagadaría. Le deseo lo mejor. Tener voces que den cobertura a las necesidades de los ciudadanos de Algemesí en estamentos superiores siempre es positivo. Pero no me corresponde a mi valorarlo.