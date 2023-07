El PP plantea recuperar la fiesta escolar durante la Semana Taurina de Algemesí

El nuevo gobierno de Algemesí, liderado por el PP y del que también forma parte Vox, ha aprovechado la ronda de contactos que mantiene con los centros educativos del municipio para conocer las necesidades de cara al próximo curso y les ha hecho llegar la propuesta de recuperar la fiesta escolar durante la Setmana Taurina. El asunto será abordado en el Consell Escolar Municipal que se celebrará el próximo lunes. Para reponer esa tradición, que fue eliminada hace un año, los colegios e institutos deberían alargar el calendario festivo tres días a finales de junio y abrir durante el Jueves Santo y el día de San Vicente a cambio de cerrar las aulas durante la semana que se programan las novilladas, en el último tramo de septiembre.

El alcalde, José Javier Sanchis, y la concejala de Educación, Carmina Gómez, han visitado durante los últimos días a los directivos de varios centros docentes. Todavía no se ha completado la agenda prevista de encuentros, que continuará durante los próximos días hasta cambiar impresiones con todas las escuelas e institutos públicos y privados.

Las reuniones se han convocado con ánimo de escuchar las demandas que le plantean los colegios y centros de enseñanza secundaria, aunque la primera autoridad municipal aprovecha la toma de contacto para explicarles el plan previsto por el ejecutivo local para que la Setmana de Bous vuelva a ser festiva, como era costumbre hasta el año pasado.

En busca del consenso

Algunos asistentes a esas reuniones admiten que el alcalde no lo plantea como una imposición sino como un punto de partida para alcanzar un consenso que pueda contentar a la mayoría de los centros de enseñanza y evitar de este modo que vuelvan a repetirse este año las tensiones que se vivieron en 2022 entre los partidarios y detractores de la propuesta. Sanchis orilló ayer pronunciarse sobre este asunto «por respeto» a los colegios con los que todavía no ha podido reunirse. Prefirió no informar sobre el asunto hasta que las gestiones estén más avanzadas y lamentó que el gobierno anterior les haya dejado tan poco margen de maniobra pese a comprometerse hace meses a buscar un acuerdo entre las partes que pusiera fin al malestar provocado por los altos índices de abstentismo que se registraron el año pasado durante la célebre semana de las novilladas.

El Consell Escolar d’Algemesí acordó el año pasado por mayoría que esa semana sería lectiva. Los estudiantes debían acudir a clase en horario matutino mientras que las tardes se dejaban libres. La lidia taurina tiene lugar, como manda la tradición, a primera hora de la tarde, aunque la programación festiva se alarga también por la noche con conciertos y otro tipo de espectáculos. Los alumnos, por tanto, tenían plena libertad para participar en la fiesta, aunque si trasnochaban comprometían mucho la asistencia a clase.

Hasta el 50% de absentismo

La comisión taurina promovió una concentración de protesta en la calle, pero el Consell Escolar mantuvo sus planes. El resultado fue desigual. Durante los primeros días hubo cierta normalidad lectiva pero a medida que avanzaba la semana aumentó el absentismo hasta alcanzar porcentajes que rozaron el 50 % en aulas y centros concretos. A mayor edad, el absentismo fue mayor.

La propuesta lanzada por el alcalde para volver a cerrar las aulas durante la feria de las novilladas choca con algunos criterios docentes. La medida es más fácil de implantar en primaria, pero encuentra más dificultades en la enseñanza secundaria al comprometer jornadas de junio que se destinan en muchos casos a exámenes extraordinarios.

«No perder la identidad»

El presidente de la Comisión Taurina, Alberto Fernández, valoró ayer de forma muy positiva que se haya retomado el diálogo en busca de una solución pactada. «Respetar las fiestas y tradiciones es importante, porque sin ellas perdemos la identidad», proclamó.