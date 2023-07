Sumacàrcer ya suma 46 días por encima de los 30 grados

Cada vez menos voces se atreven a cuestionar fenómenos como el cambio climático y el calentamiento global. En parte porque el termómetro se empeña en romper todos los registros históricos. Los datos son irrefutables. Como el que pone el foco sobre Sumacàrcer, el municipio más cálido de la Ribera. En lo que va de año, ha superado la barrera de los 30 ºC en 46 ocasiones.

La cifra sería irrelevante si hoy fuese 31 de diciembre. Lo cierto es que julio acaba de empezar, por lo que todavía quedan muchos días por delante para elevar el contador hasta, quizás, alcanzar un récord.

A 5 de julio, el termómetro ha alcanzado en Sumacàrcer picos de 30 grados o más hasta en 46 ocasiones. El primer día en que superó dicha barrera fue el 12 de marzo. Antes de que acabase el tercer mes del año excedería los treinta grados otras tres veces más. En abril, el doble de días. Ocho. A ellos hay que añadir siete más en mayo. Es decir, antes de que llegase junio, el observatorio de Sumacàrcer integrado en la red de Avamet había marcado treinta grados o más hasta en 19 ocasiones.

Como cabría esperar, junio y julio no han dado un respiro a los vecinos de Sumacàrcer. El calor ya no se irá. Durante el sexto mes del año, las métricas muestran unas temperaturas máximas por encima de los treinta grados en 22 de los 30 días del mes. Sólo en ocho jornadas no se alcanzó dicho umbral. En los cinco días que lleva el mes de julio, el termómetro ha alcanzado siempre los 30 ºC.

Condiciones extremas

De ese modo, la localidad de la Ribera Alta encadena ya 17 días consecutivos en los que el mercurio ha marcado siempre picos máximos por encima de los treinta grados. Además, el tramo final de junio ha sido especialmente cálido. En la última quincena, los registros térmicos han superado los 35 ºC hasta en siete ocasiones. De hecho, el récord de temperatura de este año, por el momento, recae en la jornada del 25 de junio. Aquel sofocante día la estación meteorológica de la población marcó 40,5 ºC. En junio y con el verano recién estrenado.

El cambio climático agrava, pues, una situación que ya de por sí era peculiar en el Vall del Xúquer. Este se encuentra en la denominada como zona meteorológica 17 del territorio valenciano cuenta con unas características enormemente específicas que provocan un microclima que permite una mayor concentración de calor en las épocas cálidas y frecuentes heladas por la entrada de corrientes de aire frío en invierno. Condiciones extremas. Estas condiciones micro-orográficas hacen que se produzca una concentración de calor en épocas cálidas.

El calor llega antes y se alarga hasta octubre

Los registros meteorológicos no dejan lugar a la equivocación. El calor llega antes y se va cada vez más tarde. El primer día del año 2022 en el que Sumacàrcer alcanzó los 30 ºC fue el 16 de abril. En este año, en cambio, la primera jornada por encima de los treinta grados se adelantó hasta el 12 de marzo. Más de un mes. El año pasado, se alcanzaron temperaturas superiores a 30 grados hasta el mes de octubre.