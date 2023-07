Una política local convulsa y condicionada por personalismos que dificultan mucho las alianzas ha acortado tanto el margen de maniobra que la nueva lideresa del PP aspira a gestionar el ayuntamiento con seis de los 21 ediles del consistorio. Su reto es mayúsculo, pero no teme nada. Se ha impuesto la obligación de desterrar el populismo y apela a la sensatez para forjar acuerdos a derecha e izquierda. Su propia supervivencia depende de eso.

¿Por qué la cómoda mayoría alcanzada por el centro derecha en las urnas no se ha trasladado al gobierno municipal?

La experiencia nos dice que los pactos no han funcionado en los últimos años ni a escala local, ni autonómica ni nacional. Aparte de que suelen costarle más dinero a los ciudadanos ante la necesidad de retribuir a tantos cargos públicos, también te hacen estar más pendiente de los acuerdos que deben labrarse cada día que de la gestión diaria, que es lo que en realidad importa. Nosotros apelamos a la sensatez y a la responsabilidad de todos los partidos. Creemos firmemente en que se puede gobernar en minoría si el conjunto de fuerzas políticas pensamos en el bien común para centrarnos solo en el interés general.

¿A qué achaca tantos años de alto voltaje político en Carcaixent?

Evidentemente al tipo de oposición destructiva que llevan a cabo algunas fuerzas políticas municipales.

¿Y con qué estrategia piensa desterrar el populismo que se ha instalado en el municipio?

Con hechos. Tras ocho años conviviendo con ese tipo de políticas percibimos que la gente se fía más de lo que uno hace que de lo que dice. Los mensajes que se transmiten en las redes sociales tienen efectos positivos y negativos durante un periodo muy corto: un día, una semana, a lo sumo un mes, pero lo que queda no son las palabras sino los hechos. La política destructiva cala pero, al final, acaba autodestruyéndose.

¿Reconciliarse con el grupo independiente de Ana Calatayud (Units per Carcaixent) es deseable o posible?

Llegaría si el clima político se recondujera. Para eso es necesario olvidarse del interés partidista y centrarse en los proyectos que mejoran la vida de los ciudadanos. Sería preciso dejar de poner el foco en aquello que pueda beneficiar a cada partido o individualmente a cada político para centrarse solo en lo que pueda ser provechoso para Carcaixent. En el momento en que se abandone la agresividad y esa política corrosiva que se ha visto en los últimos años, y que por desgracia todavía se está viendo durante los pocos días que hemos consumido de esta nueva legislatura, podría crearse un entorno favorable para el acuerdo. Ahora parece que no.

¿Se plantea incorporar a Vox al gobierno local cuando la tormenta electoral amaine?

Ya hemos dicho que vamos a gobernar en minoría buscando apoyos puntales de todos los grupos municipales que quieran participar en una política constructiva para Carcaixent. Y esa oferta de diálogo, de pactos puntuales, incluye a todas las fuerzas políticas municipales.

¿Cómo explica que Vox ganara las elecciones generales del 20-N de 2019 en Carcaixent?

A un clima político, tanto a nivel local como estatal, que facilitó que los electores se decantaran por esa opción política. No soy de las personas que censura o critica lo que votan los ciudadanos. Cada persona es libre de votar a quien quiera. La responsabilidad de los giros que se dan en los procesos electorales la tienen los políticos populistas y destructivos, y también debería recaer en aquellos que no practican un debate político más sosegado. Hay grupos políticos que venden lo que no hacen y partidos que no hemos sabido defender bien lo que sí hemos hecho.

¿Hasta cuándo cree que podrá gobernar con solo seis de los 21 concejales del consistorio?

Hasta mayo de 2027.Justo hasta las próximas elecciones municipales.

¿Dónde ha encontrado más calidez, entre los partidos de izquierda o en la derecha?

Hay grupos de izquierdas que se han subido al carro de la política destructiva y grupos de derecha que optan por la sensatez.

¿Ha recibido presiones de su partido para instarla a buscar cuanto antes socios estables?

Cuando habla de presiones supongo que se refiere a dirigentes provinciales y autonómicos, porque, a nivel local, somos una piña. Todo se habla y se debate y ponemos en práctica lo que decice la mayoría. Tengo la suerte de formar parte de una agrupación del PP que siempre mira por la honestidad y pone por delante el interés general. Por tanto, en la esfera local no ha habido ningún problema, al contrario, es un colectivo unido y solidario. A nivel autonómico tampoco hemos recibido ninguna presión sino mucho interés en ponerse a nuestra disposición. De todos modos, en caso de haber recibido unas presiones que, repito, no han existido, debo decir que el PP de Carcaixent siempre se ha caracterizado por mirar solo por el interés de nuestro municipio.

¿Subirá los impuestos y tasas municipales?

La polífica fiscal ya tuvo su momento hace año y medio. Ahora no toca cambiar los impuestos.

¿Cómo piensa paliar el déficit industrial del municipio?

Con una política de fomento que resulte atractiva para los inversores.No hay que dar un no por respuesta cada vez que una empresa se interesa por instalarse aquí, que es lo que ha sucedido estos años. Se les han puesto muchas trabas burocráticas. No hablo de incumplir las normas urbanísticas, sino de dar facilidades y agilizar la llegada de industrias. Es vital atraer grandes empresas, agilizar y evitar que los negocios que ya están implantados se marchen fuera. El éxodo de empresarios y autónomos ha sido un goteo constante en los últimos ocho años. Mejorar el polígono, crear nuevo suelo industrial y ejecutar la conexión con la autovía son pilares básicos para intentar que la ciudad crezca y deje de ser una ciudad dormitorio.

¿Ese enlace con la autovía puede acelerarse?

Es una de las prioridades. Y formar parte de un partido que también gestiona la Generalitat va a facilitar mucho las cosas.

¿El dique y el encauzamiento del Barxeta harán olvidar la amenaza de las inundaciones?

Esperemos que sí. Es un proyecto que han apoyado todas las fuerzas políticas. Pensamos que al menos va a poder paliar los efectos de los desbordamientos.

¿Aspira a que su vida política traspase la frontera local?

Mi objetivo, hoy por hoy, es centrarme en Carcaixent. Ahí ya tengo una meta y una responsabilidad muy importante.