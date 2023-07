El fútbol le debe un trofeo a Abel Ruiz

Si Abel Ruiz fuese el protagonista de una serie o de una película, la final de la Eurocopa sub-21 habría tenido desenlace acorde a su figura: un título que encumbrase una trayectoria sobresaliente con la elástica de la Selección Española. Los más futboleros ya saben de sobra lo que ocurrió el pasado fin de semana. El delantero de Almussafes tuvo en sus botas el gol que llevaba el partido de España ante Inglaterra a la prórroga, pero el balón no quiso entrar en el lanzamiento desde los once metros. Tampoco los dos rebotes posteriores, ante la incredulidad de todos los espectadores. La medalla de plata sabe a poco. Y más a un jugador que, a pesar de ello, es ya historia viva del balompié nacional. Con solo 23 años.

El fútbol no le hizo justicia a Abel, que es el jugador que más veces se ha enfundado la camiseta de la Selección Española en las categorías inferiores y el máximo artillero de la ‘Rojita’. Tampoco al conjunto nacional. Su aportación goleadora en la Eurocopa ha sido de tres tantos. No son grandes cifras para un atacante pero que se enmarcan en un equipo coral, con varios futbolistas capaces de aportar goles más allá de quién actúe de punta. De hecho, Ruiz compartió el honor de ser el máximo goleador del torneo junto a su compañero Sergio Gómez (Manchester City). El catalán, por cierto, tenía claro que no se le podía reprochar nada al de Almussafes: «Abel está jodido. Ha sido un palo duro para él y para todos. Ha sido nuestro capitán durante todos estos años y no hay nada que recriminarle. Ha hecho un trabajazo durante todo el torneo, durante todos los torneos que hemos jugado juntos y hoy no ha podido meterlo y ha sido una pena. Si hubiéramos empatado, creo que el partido habría sido nuestro», manifestó Gómez tras la derrota. A sus cifras goleadoras hay que añadir dos asistencias. Y su incansable labor sin balón para facilitar las jugadas de ataque de su equipo, una tarea poco agradecida y difícilmente reflejable en el apartado estadístico.

Llegado el momento, tras un partido en el que España mereció algo más en el que fue de menos a más hasta encerrar prácticamente en su portería al conjunto británico, Abel Ruiz asumió la responsabilidad que tenía como delantero y como capitán de la sub-21. Era el último minuto del encuentro y el árbitro había señalado el punto de penalti. Pero James Trafford le acertó las intenciones.

Un final demasiado triste para el atacante ribereño y sus compañeros que aspiraban a alcanzar la triple corona europea. El de Almussafes ha conquistado la Eurocopa con las selecciones sub-17 y sub-19. La sub-21 se le resistió, a pesar de que España hizo méritos para ganarla. El fútbol le debe un trofeo a Abel, un jugador con un presente y un futuro brillantes, a pesar de que los focos los acaparen sólo las estrellas mundiales. Ha marcado más de cincuenta goles con la Selección Española en sus distintas categorías, una cifra difícilmente superable que le sitúa como el máximo anotador de las inferiores. Además, se encuentra entre los seis jugadores que más dianas ha transformado con la camiseta de la Roja, incluyendo todos los tramos de edad. Una hoja de servicios impecable que ni siquiera el penalti errado el pasado sábado puede emborronar.