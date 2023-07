El Presidente de la Comisión Taurina, Alberto Fernández, ha expresado la profunda decepción del colectivo que representa con el Consell Escolar tras haberse negado a cerrar los colegios e institutos durante la celebración de la feria de las novilladas, como le proponía el nuevo gobierno local. «Se ha burlado del pueblo de Algemesí, de sus vecinos y de sus tradiciones», proclamó ayer. Si la Conselleria de Educación no impugna el acuerdo adoptado por el órgano educativo local, durante la semana taurina solo será festivo el viernes. El resto de los días laborales serán lectivos.

La propuesta de recuperar la Semana Taurina planteada por el nuevo ejecutivo municipal, formado por representantes del PP y Vox, solo recibió apoyo de la concejala deEducación, Carmina Gómez. Alberto Fernández se mostró ayer sorprendido por ese resultado, ya que tenía constancia de que el gobierno local trabajaba arduamente para que se declarara festiva toda la semana. Además, destacó que se habían llevado a cabo reuniones con los directivos de los centros educativos con el objetivo de llegar «a un acuerdo justo y beneficioso para todos los implicados».

A pesar de esta situación, la Comisión Taurina valora positivamente la propuesta de mantener el lunes y martes como días lectivos a cambio de trabajar el Jueves Santo y el Lunes de Pascua, aunque no descarta otras opciones con tal de que se mantenga la semana taurina como festiva.

Fernández sostiene firmemente que «la fiesta viene de años atrás y que hay que mantener las raíces, porque quien pierde las raíces pierde la identidad». Para él, preservar las tradiciones es fundamental y forma parte de la esencia y el patrimonio cultural de Algemesí. Está convencido de que la semana taurina es un legado valioso que ha pasado de generación en generación, y considera que es deber de las autoridades mantener viva esta tradición.

Fernández defiende que con la fórmula aplicada el año pasado para convertir toda la semana en lectiva «no se avanzó nada académicamente» y subraya el alto índice de absentismo escolar que se registró en ese periodo «porque los niños desean disfrutar de la fiesta como se ha hecho siempre». Para él, las celebraciones taurinas no solo aportan entretenimiento, sino también «aprendizaje de valores culturales y respeto por las tradiciones y la identidad local.».

El responsable de la Comisión Taurina destaca que existen numerosos ejemplos de personas exitosas en diversos campos profesionales «como abogados, científicos y niños con alto coeficiente intelectual, que se han criado y han participado activamente en esta tradición taurina sin que esto les haya impedido seguir avanzando en su educación y alcanzar logros significativos».

No obstante, descarta convocar manifestaciones o movilizaciones en señal de protesta, como sucedió el año pasado. Sostiene que no serían efectivas, ya que el Consell Escolar «tiene las ideas muy claras y no estaría dispuesto a reconsiderar su decisión». En su opinión, las medidas adoptadas para eliminar las fiestas docentes «no tienen una explicación pedagógica, sino que parecen estar más bien orientadas a suprimir gradualmente las festividades taurinas». Fernández recuerda que a lo largo del año se pierden varios días lectivos para realizar eventos o festejos de menor importancia y denuncia la aparente falta de equidad en comparación con la semana taurina.