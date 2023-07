"Desterrar el populismo", afirma l'alcaldessa de Carcaixent que és un dels seus objectius en una entrevista al diari Levante-EMV. Parlar per parlar.

Compromís va accedir a l'alcaldia, fa quatre anys, amb 6 vots, els mateixos que té el PP ara mateix, en una circumstància en què la dreta, que havia guanyat les eleccions, no va ser capaç de formar govern, exclusivament per conflictes interns i que res no tenien a veure amb l'interés comú dels carcaixentins i carcaixentines.

(No me'n recorde, però algú recorda el més mínim intent del PP, l'any 2019, per recolzar la llista més votada davant l'amenaça populista?)

Per segona vegada, tot i els resultats a les eleccions municipals, es demostra que la dreta local és incapaç de governar ni quan guanya; es veu que el bé del poble no els és suficient.

Pensar que es pot governar Carcaixent amb 6 regidores, no només és arriscat: és imprudent i temerari. Afirmar que es compta amb la col.laboració de VOX, un partit autoproclamat anticonstitucional que preten acabar amb l'estat de les autonomies i amb un grapat de llibertats individuals guanyades, per cert, a cops de lluita i, en molts cassos, a canvi de la pròpia vida ("la propuesta de diálogo incluye a todas las fuerzas políticas municipales" afirma l'alcaldessa de Carcaixent) és obrir la porta a la segregació i a l'odi: és tremendament inquietant que açò ho haja de dir un professional de l'hostal.leria i cantant, amb la tremenda nòmina d'advocats que hi ha a les filades del PP. Per cert, senyora alcaldessa: quan jo qualificaré a VOX de feixistes, serà vosté tan tolerant com quan ells qualificaren Compromís d'independentistes al Plenari?

La primera conseqüència que podem extraure del primer mes de l'actual legislatura és que el PP vol governar en solitari a tota costa, amb l'argument (excusa?) que no podiem deixar pas al populisme ni al feixisme, dues formacions a les que vosté, ara com ara, obre la porta.

Senyora alcaldessa: no es pot estar amb déu i amb el dimoni. L'abstenció de Compromís al Plé d'investidura només es justifica amb la intenció de barrar el pas a les propostes més reaccionàries de la nostra societat, per raons ideològiques i no de conflictes familiars ni d'estratègies de partit.

L'única cosa que ens pot permetre col·laborar amb el govern, una cosa que vostés no es plantejaren ni una vegada quan governava Compromís, és la garantia de la dignitat i el benestar real dels ciutadans i ciutadanes de Carcaixent, particularment les més vulnerables, sense condicions.

I una observació feta amb tota humiltat: netejar els carrers és una responsabilitat, però garantir que cada persona, siga quina siga la seua manera de viure i siga quin siga el camí que trie cap a la felicitat, és una obligació ètica. I no parle per parlar; parle de mi, sense anar més lluny. No entenc la felicitat com una aspiració individual, característica fundacional de la dreta. L'objectiu de l'esquerra i de la gent noble, és la felicitat col.lectiva. Sense excepcions.

Arreglar forats i netejar carrers és la responsabilitat immediata, però no l'única; la més important és garantir el benestar i la llibertat de cada persona que trie viure a Carcaixent.

El benestar col·lectiu (el de tots i totes) és un objectiu irrenunciable; la dignitat, el respecte i la convivència, un objectiu innegociable. En continuarem parlant; l'objectiu no pot ser governar caiga qui caiga. L'objectiu és construir poble i fer-ho juntes. Totes.