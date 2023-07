Repóquer de medallas para los palistas ribereños veteranos en Trasona (Asturias). Los palistas de La Ribera se llevaron cinco medallas entre el Campeonato de España Sprint Máster y, al día siguiente, el Campeonato de España Máster de maratón corto.

En la primera competición obtuvieron cuatro preseas. En hombres K-1 40-44 1.000 metros, Vicent Tortajada (Club Piragüisme Sueca), demostró su gran estado de forma. Arrancó muy bien, puso un ritmo de crucero, y al paso por el 500 iba en cabeza. A partir de ahí, mantuvo el ritmo, y en los últimos 200 hizo el cambio final, con el que aumentó más la diferencia. En meta, entró claramente ganador, con una marca de 3:55:78, con más de tres segundos sobre la plata. En la misma prueba, Salvador Rico, del Club Piragüisme Cullera, finalizó sexto con 4:06:86.

En el K-2 1000 40-44, Tortajada se quedó cerca del podio al ser cuarto, junto con Luis Castillo, con una marca de 3:38:09, a apenas 16 centésimas del bronce. Por su parte, Aránzazu Cester (Piragüisme Cullera) también rozó el podio al ser cuarta en mujeres 45-49 K-1, con 4:58:08, a poco más de medio segundo del tercer escalón del podio.

Error de cálculo

En cuanto a la distancia de 200 metros, la prueba reina de la velocidad, los ribereños se llevaron tres medallas. En hombres K-1 40-44, Tortajada volvió demostrar su punta de velocidad y obtuvo la plata, con 39:93, a 35 centésimas del oro. En hombres K-2 200 -50, el palista de Sueca acabó cuarto, junto con Luis Castillo, con una marca de 37:13. En mujeres 45-49 K-1, Aránzazu Cester, del Club Piragüisme Cullera, aumentó el palmarés de La Ribera al ser bronce con 52:58. La propia Cester se colgó otro bronce junto con Salvador Rico en el K-2 mixto veterano -50, con 41:88.

Al día siguiente, en el mismo pantano de Trasona, se disputó el Campeonato de España Máster de maratón corto, sobre 3,7 kilómetros. Y los tres palistas de La Ribera no defraudaron. En hombres K-1 40-44, Vicent Tortajada hizo una carrera impecable pero un pequeño percance le impidió luchar por el oro. Salió muy bien, y pronto se colocó en primera posición. Tenía el oro a su alcance. Pero un error de cálculo lo imposibilitó. Llevaba unos cinco segundos sobre el segundo antes de bajar de la piragua para hacer el porteo final (correr 150 metros con el barco a cuestas), pero al no llevar achicador (sistema de vaciado de agua activado por la fuerza de piernas) y llevar mucho agua no pudo correr tanto como el rival que llevaba detrás, que le aventajó claramente en ese tramo. Al volver a subir al kayak, recuperar la distancia en los 700 metros que faltaban era imposible. Al final, plata, con 18:16, a sólo 21 segundos del ganador. Por su parte, Salvador Rico (Cullera) finalizó cuarto, con 18:48, y su compañera Aránzazu Cester, quinta en mujeres K-1 45-49, con 24:47.