La asociación de indumentaristas de Alzira (Alziva) ha exigido una rectificación a la Junta Local Fallera (JLF) tras la polémica desatada en torno al contrato de los trajes de las falleras mayores, que se han encargado a un comercio de Xàtiva en lugar de primar a los profesionales de la capital de la Ribera Alta. Los cuatro comercios del sector critican la ausencia de unas bases de contratación específicas que garanticen un concurso público fiable y acusan a la JLF de «esconder información y difundir medias verdades para manchar su reputación profesional».

Las indumentaristas alegan que presentaron su presupuesto para el concurso con dos opciones. La primera consistía en un precio cerrado con trajes exclusivos y en la segunda ofrecían un presupuesto abierto para que la JLF negociara un precio más económico que, en este caso, no podría garantizar la exclusividad de la tela. Los responsables del colectivo fallero de Alzira rechazaron la propuesta sin abrir siquiera una negociación y encargaron los trajes a una empresa de Xàtiva.

Los afectados se han sentido muy molestos por las declaraciones realizadas por representantes de la JLF a través de Alzira Ràdio. Deploran que se les acusara de ser unos «aprovechados» e incluso pusieron en duda su profesionalidad. Las indumentaristas replican que llevan dedicándose a la vestimenta tradicional más de dos décadas y han puesto en marcha una campaña informativa tanto para defenderse de los comentarios despectivos como para reivindicar su prestigio profesional.

La asociación desconoce si ha cometido algún error grave en el pasado que les impida volver a realizar los trajes. «Si hemos hecho algo mal en años anteriores, lo normal sería que nos lo hubiesen explicado, pues a día de hoy no tenemos ninguna sospecha sobre la causa que impide confeccionar los trajes en Alzira», proclaman. Las cuatro empresas que forman Alciva se han reunido con un fabricante para que regale cancanes y enaguas a las falleras mayores e integrantes de la corte de honor, valorado en 6000 euros.

Hoy ya no quieren realizar los vestidos debido «a la confrontación y a la falta de tiempo para realizarlos» y solo piden calmar los ánimos: «Reclamamos el respeto que merecemos como comerciantes de Alzira y que rectifique sus palabras de la JLF, porque si no esto irá a más». Asimismo piden que se les justifique la razón por la que no se ha encargado la vestimenta en Alzira. La asociación afirma que no está luchando por confeccionar los trajes, sino para recuperar su honor. Y también subraya que no quieren fastidiar a las falleras «porque ellas son las protagonistas de la fiesta y no se merecen esta polémica».

Tanto el gobierno municipal como algunos políticos municipales han criticado que el contrato no se adjuducara en Alzira.