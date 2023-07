El 2023 és un any d’aniversari per a tots els pobles que van formar antigament la Senyoria de Corbera i posteriorment la Vila i Honor. El 15 de març de 1248, el rei Jaume I fa entrega del castell de Corbera al qui seria el seu primer alcaid cristià, Ramon de Rocafull. Li va donar el monarca cinc-cents sous i la fortalesa. L’alcaid es comprometia per la seua banda a custodiar el castell i així havia de ser mentre durara la guerra d’Al-Azraq.

En aquest nou territori recentment conquerit als andalusins, una xarxa de parròquies es va escampar per tot arreu. Les antigues mesquites havien sigut centres espirituals i també havien estat les encarregades de vertebrar la vida econòmica de la comunitat camperola en un entorn rural com el de la jurisdicció de l’hisn de Corbera. On hi havia un minaret de seguida s’erigia un campanar. Les noves parròquies assolien a partir d’aquell moment, el mateix paper que abans feien les mesquites i ajudaven també a estructurar administrativament el nou regne cristià.

El monarca, en 1241, assignava un rector a cada parròquia. Se li entregava al sacerdot l’edifici per al culte i també terres i cases per a habitar en elles. El rei pel que fa a Corbera, ja tenia intenció de fundar una parròquia en 1245 i assenyala el lloc idoni per a l’erecció d’un temple, una muntanya situada al nord de la fortalesa militar de Corbera. De tota manera, caldrà esperar al 12 de juliol de 1248 quan el monarca estava a Alzira perquè signe el document fundacional de la parròquia de Corbera. Aquest li fa entrega a fra Bernat Oller de la muntanya que es troba al nord del castell. Serà en aquest lloc on es va bastir l’església en estil romànic i gòtic de transició i una casa, aprofitant en aquest cas les restes d’una antiga torre andalusina que depenia del castell de Corbera.

El document original de la fundació de Sant Miquel de Corbera es va perdre. Així que novament el rector de la parròquia de Sant Miquel de Corbera va haver de tornar a Alzira en 1276 perquè la cancelleria reial redactara un de nou.

Jaume I concedeix i dona una heretat al rector Bernat Oller, i als seus succeïdors per sempre, aquella muntanyeta que està situada enfront del castell de Corbera. S’havia de construir en aquest lloc una església i les cases en l’alqueria o està l’heretat. Al mateix temps, va fer entrega el monarca d’un hort de quatre fanecades al costat de les cases i també de dues jovades de terra al costat de la muntanya.

Guerra d’Al-Azraq

El monarca afegeix que aquestes donacions les havien de tindre fra Bernat Oller i tots els seus succeïdors amb les entrades i eixides, millores i totes les seues pertinences, des del cel a l’abisme, per ser, segons la voluntat d’ells i dels seus succeïdors i encomanant també que la donació feta mai s’havia de vendre ni alinear, sinó que sempre havien d’estar propietat i ser de la citada església i per al seu servei.

Tot i ser la parròquia principal dels dominis jurisdiccionals del castell de Corbera, en algunes de les altres alqueries que formaven part de la Senyoria de Corbera, es van fundar altres temples. Així veiem com l’alcaid del castell Ramon de Rocafull en 1276 dona als germans hospitalaris de Sant Antoni Abat la cura i atenció de la feligresia i ànimes de Fortaleny. El lloc de Corbera tenia la seua pròpia església almenys des de 1326, tot i que sembla que estaria bastida ja en 1320. En 1331 tenim ja documentada una parròquia a Riola, però sabem que als voltants de 1321 el Consell de la Vila es reunia en aquest lloc. Als voltants de 1345 s’erigeix la parròquia de Polinyà després de guanyar un plet contra els de Riola. Tenim notícies també de l’existència d’una capella a l’interior del castell de Corbera almenys des de 1341 la qual estava dedicada sota l’advocació de Sant Joan Batista i posteriorment seria coneguda com la capella de la Mare de Déu.

Sant Miquel era el lloc on es reunia el primitiu Consell de la Vila de Corbera, abans de reunir-se posteriorment a Riola a partir del segle XIV. El canvi d’un lloc a un altre, vindria motivat per ser Corbera una comunitat mixta de musulmans i cristians i per la guerra d’Al-Azraq. Com que Riola era una alqueria de Corbera i majoritàriament hi havia cristians, aquest podria ser un dels motius pel qual es decidiria el trasllat de la parròquia principal de Sant Miquel a la nova església bastida a Riola. Aquesta estava consagrada sota l’advocació de Santa Maria de l’Assumpció i era en aquesta església a partir d’aquest moment, on tindrien lloc les reunions del Consell de la Vila de Corbera.

Nombroses donacions

No obstant això, el santuari de Sant Miquel, a partir d’aquest moment ermita beneficiària, va assolir gran importància. Es va convertir en un lloc de pelegrinatge molt important per a la Ribera i també per a altres comarques veïnes. Es conserva bastant documentació sobre donacions a favor de Sant Miquel de Corbera, el patró de la Senyoria. Sobretot serà entre els segles XIV i XV i bona part del XVI quan la devoció pel sant Arcàngel es veu reflectida en les nombroses donacions testamentaries i beneficiàries. El 1311, Na Beatriu, vídua de Perpinyà Jaspert de Sueca atorga legats piadosos i entre ells «...duodecim denarios» a Sancti Michaeli Corbaire o Na Jacma de Beniatzir que fa entrega de «...duos solidos». Entre aquests llegats pro ànima tenim també a Pere Auguer i Caterina Riera de Cullera en 1375 o el de Sanç Peris d’Alzira en 1379. De Castelló de Xàtiva, l’Alcúdia o Algemesí a la Ribera Alta feien també donacions. Guillem Mateu era de Castelló de Xàtiva i va fer entrega de dotze diners per a Sant Miquel de Corbera. Novament d’Alzira tenim a Sanxa que era vídua de Joan Pérez on deixa tots els seus béns en distints llocs i entre ells a Sant Miquel.

La importància de Sant Miquel de Corbera fou molt destacada durant l’edat mitjana i també en segles posteriors fins al segle XIX, moment en el qual es produeix la desintegració de la Baronia de la Vila i Honor de Corbera. Cada lloc tenia el seu terme municipal, el seu ajuntament i la seua església. El temple del sant protector de la ara extinta baronia, va quedar dins del terme de Corbera i era el seu ajuntament qui havia d’encarregar-se del seu manteniment. Això no va ser així i a partir d’aquest moment l’edifici que custodiava al patró de la Vila i Honor va anar deteriorant-se fins a arribar a un estat ruïnós. El 1847, la imatge de l’antic patró va ser portada al poble de Corbera per un desconegut en estar les portes de l’ermita obertes. A les dues de la matinada va cridar a la casa rectoral de Corbera. Va deixar la imatge a la porta i va desaparéixer.

Aquest fou el començament de l’abandó i de la destrucció de l’ermita de Sant Miquel de Corbera. Anys després, en 1880 des de Madrid es dirigeixen a l’Ajuntament de Corbera per assabentar-se de la propietat d’aquest immoble i del seu entorn. L’Ajuntament de Corbera informa que és de propietat particular.

La gran oblidada

L’edifici quedà abandonat i en un estat deplorable. La imatge de l’Arcàngel quedà a l’església del poble fins que va ser cremada durant la guerra civil del passat segle XX.

Hui en dia, Sant Miquel de Corbera és una ruïna i la gran oblidada per tots. La importància històrica d’aquest noble edifici no li ha valgut de res. Només cal dir una cosa i és que un poble que no recorda el seu passat, que no cuida el seu patrimoni i les seues tradicions, deixa de ser poble. Sant Miquel de Corbera és un bon i trist exemple d’això. Aquest monument és patrimoni de tots, no solament de Corbera. Així ens ho demostren els documents testamentaris medievals dels devots de la Ribera, com els d’Alzira, Cullera, Sueca, Castelló, Alcúdia o Algemesí entre altres. Si no li posem remei, veritablement serà un record a punt d’oblidar i ja no caldrà fer memòria del seu aniversari com enguany que castell i Sant Miquel de Corbera fan el seu 775 aniversari.