Laura Sáez ganó en 2019 las elecciones en Carlet, pero una coalición progresista le arrebató la vara de mando. Ahora ha logrado una mayoría absoluta que incluso le libera de depender de Vox. Su prioridad es atajar la inseguridad e impulsar el desarrollo local. Tras su larga trayectoria política, acaba de cumplir el sueño de su vida: gobernar sin ataduras mientras se abre también paso en la diputación provincial.

¿A qué atribuye su gran victoria electoral del 28 de mayo?

Los ciudadanos de Carlet tenían muy claro lo que rechazaban: no querían más PSOE y Compromís. La alternativa era darle la oportunidad al PP para que durante cuatro años gestionara el ayuntamiento. Y cuando acabe este periodo, el pueblo deberá valorar el trabajo de este nuevo equipo de gobierno.

Por tanto ¿considera que ha sido más demérito de una izquierda, que en el caso de Compromís vivió un desgarro que llevó a dimitir a su alcaldesa?

Deberíamos dejarlo en un 50% de responsabilidad para cada uno de los bloques ideológicos. La división interna y la mala gestión han penalizado al PSOE y Compromís y, por otro lado, los cuatro años de oposición constructiva del PP, que se había convertido en un altavoz de las preocupaciones y anhelos de los ciudadanos, junto a las propuestas que hemos lanzado en los últimos meses han hecho percibir a los votantes que representábamos una sólida alternativa para el cambio de gobierno. Por eso depositaron su confianza de manera mayoritaria en el equipo que yo encabezaba.

La mayoría absoluta obtenida le priva de necesitar a Vox. ¿Se lo toma como un alivio?

A ver... yo creo que es positivo no tener que destinar tiempo a negociar en algunos casos temas absurdos o conflictivos que obedecen más criterios propagandísticos que no a problemas reales. Más ventajoso ha sido poder centrarnos desde el minuto uno en distribuir las competencias entre los concejales y a ponernos a trabajar. El día de la investidura ofrecí a todos la oportunidad de colaborar. Las propuestas que sean beneficiosas para Carlet las valoraremos y, si son positivas, las pondremos en marcha vengan de donde vengan.

¿En qué circunstancias aceptaría pactar con Vox?

No tengo necesidad y, por tanto, ni me planteo pactar con Vox ni con nadie. Vox presentó candidatura sin pensar en Carlet sino para captar votos para la diputación. De hecho, el grupo local de Vox renunció a presentarse porque entendió que no era el momento y luego se formalizó una candidatura impuesta por la dirección provincial.

¿Sus denuncias sobre la inseguridad de Carlet han sido constantes. Le toca solucionarlo.

Es mi prioridad. Ya hemos dado muchos pasos y pronto se verán los resultados.

¿El desvío de Carlet que evite el intenso tráfico de la travesía lleva esperando 30 años. ¿Cuando se hará?

Ya he hablado junto al concejal de Urbanismo con técnicos de la conselleria y lo que nos indican es que ha habido un problema en la gestión del expediente de expropiaciones que ha provocado que el proyecto acumule una demora de seis meses. La consellera Torró indicó en su visita a Carlet que las obras comenzarían tras el verano y lo que nos dicen ahora es que podrán iniciarse durante el primer trimestre de 2024.

La restauración del centenario Teatro El Siglo nunca le ha convencido. ¿Piensa mejorarla?

Lo que queremos es que se transforme en un edificio polivalente, que no se limite a ser un pequeño teatro. Digo pequeño en cuanto a espacio; no restamos ni un ápice de valor a esta singular muestra de nuestro patrimonio, lo que buscamos es que sea aprovechable para diferentes iniciativas. Estamos pendientes de hablar con la conselleria porque se firmó un convenio con unas anualidades imposibles de cumplir y necesitamos pactar una prórroga para acabar la obra sin conflictos. No queremos arriesgarnos la subvención.

Ha tenido algún desencuentro con los gestores de la fundación Caixa Carlet. ¿Ya está resuelto?

Fue muy puntual y motivado por una votación del patronato. El presidente hizo unas declaraciones, pero le llamé al día siguiente y saldamos el asunto. Cuando haya una renovación, variarán las mayorías y los acuerdos se tomarán, como siempre, en función de quien sume más.

¿A qué destinará la antigua sede de Caixa Carlet?

Hay un convenio firmado con una asociación para utilizar un año la planta baja del edificio y habrá que respetar ese acuerdo, pero nuestra voluntad es que el inmueble se convierta en el centro de emprendedurismo y formación que necesita Carlet.

El servicio del Metro es manifiestamente mejorable...

En este momento está en marcha un proyecto de mejora de pasos de peatones y hemos recordado a FGV por escrito que se quedan algunos por resolver y que han dejado incomunicados a los vecinos de la urbanización Ausias March, por lo que le hemos pedido que resuelva ese conflicto. Siempre reivindicaremos una mejora global del servicio porque somos el último municipio del Área Metropolitana deTransporte y entendemos que estamos muy desamparados en cuanto a transporte público.

Criticó con dureza las obras de la vieja estación ferroviaria? ¿Cómo puede mejorarla?

Critiqué que se tapiase, porque no se ha intervenido en el edificio. Un bien de Relevancia Local no puede estar así. Ya me he sentado con la arquitecta municipal para ver cómo podemos optar a una línea de subvenciones para recuperar el edificio y destinar la planta alta a ofrecer servicios a los ciudadanos.

Carlet se reivindica como epicentro de un caqui que ya ha dado síntomas de decadencia. ¿La crisis es coyuntural?

No todo han de ser caquis, eso está claro. Hay que combinarlo con la naranja y puede haber una mala campaña o algún vaivén pasajero, pero tanto el presidente de la cooperativa como otros referentes agrarios me aseguran que el caqui sigue muy firme y lo que se necesita es abrir nuevos mercados. Va a seguir siendo una gran fuente de ingresos.

¿Suavizará ahora su discurso? Sus detractores le acusan de ser muy visceral…

Jamás he discutido con nadie de política fuera de un salón de plenos. Mi lema es la libertad. Cada uno tiene sus ideas y lo importante es la convivencia. En el ayuntamiento no sirve la ideología, lo único que vale es la gestión.

Es joven y acumula mucha experiencia política. ¿La alcaldía colma sus aspiraciones?

Yo solo vivo el presente. Mi futuro a cuatro años es la alcaldía. Luego me gustaría volverme a presentar y que los ciudadanos me otorgaran de nuevo su confianza porque el trabajo realizado por mi equipo lo merezca. ¿Y qué será del futuro? Nunca se sabe.