I ja van dos incompliments de paraula, un explícit -no emblanquir a Vox- i un altre implícit -fer no lectiva la Setmana de Bous. Eixa era una promesa implícita que els ha donat molts vots, i per això l’equip de govern s’ha reunit amb els centres educatius per a “vendre’ls” la seua proposta. Però la proposta era kamikaze, era irrealitzable i anava en contra de la normativa. De fet, l’inspector educatiu present ha estat més que clar al respecte: la proposta municipal contravenia la normativa de Conselleria, i qui l’aprovara deuria d’assumir personalment la responsabilitat. Al capdavall, vulguem o no, a dia de hui la realitat i la legislació és la que és.

Però no sols l’equip de govern ha eixit derrotat, sinó que la derrota ha estat humiliant: cap centre educatiu, ni concertat ni públic, ni el professorat, representants de famílies o sindicats l’ha votada a favor. Únicament la nova regidora! Que un alcalde docent realitze una proposta descabellada i antipedagògica, i que una regidora exdocent la vote, és de vergonya i és per a fer-s’ho veure. Però mantenir-la després de la dura intervenció de l’inspector demostra la gran mentida sobre la que s’ha bastit aquest govern: allò de que venen a gestionar i a despolititzar. Hui han demostrat tot el contrari: per motius polítics i electoralistes han mantés una proposta que el representant de l’Administració indicava que no es podia sostenir.

Al final, els del “sentit comú” han demostrat que no en tenen, que per tal d’afavorir les festes d’una minoria no tenen cap problema en prendre d’ostatge a la majoria d’escolars. En Algemesí hi ha 5.090 habitants entre 1 i 16 anys, però d’eixos a la plaça no acudiran ni un 10%, i malgrat això estaven disposats a suspendre les classes durant tota una setmana. Ací els únics que han demostrat sentit comú i pedagògic han estat els docents i famílies de la pública, que són els que han fet l’única proposta amb sentit: concedir com a dia no lectiu l’únic que permet la normativa i no alterar el calendari comú. Això és no polititzar el tema, decidir amb criteris pedagògics i buscar el bé comú i no sols el d’una minoria. No oblidem que el fet que hi haja classe pel matí no impedeix a ningú participar de la Setmana de Bous.

Menció a banda és la proposta que han posat damunt la taula els centres concertats, tots ells religiosos. Proposaven establir com a no lectius tres dies, per no allargar el curs per darrere. A canvi proposaven declarar lectius Dijous Sant i dilluns de Sant Vicent. Sorprén que centres de caràcter religiós sacrifiquen dues festivitats religioses en favor de la tauromàquia. Si la proposta l’hagueren fet els centres públics els hagueren acusat de laïcisme, atemptar contra les arrels cristianes i tot això que solen dir. Però bé, allà cadascú amb la seua coherència.

Siga com siga, el ben cert és que el nou govern ultra ha deixat ben clar que sota una màscara de transparència i aparent tolerància ha segrestat la institució per a governar sols en favor dels seus interessos electorals. També és evident que no toquen de peus a terra, i sobretot que, quan es reuneixen, és per a que els escolten a ells, però no per a ells escoltar. Deien que amb les reunions volien buscar el consens, però per a ells “consens” vol dir pressionar. Si realment hagueren escoltat als centres amb els que s’han reunit, hagueren canviat eixa proposta suïcida que ningú ha comprat. Posar-la damunt de la taula i que ningú la vote significa deixar ben clar tant, que no governes per a tots i totes, com que no estàs disposat a escoltar. I això sí que es preocupant.

En un mes el PP d’Algemesí s’ha voxificat, s’ha convertit en el partit ultra que sempre ha volgut ser en els seus somnis més humits, en el partit del “ordeno y mando”.