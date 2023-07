El passat dijous 6 de juliol vam ser convocats per al ple extraordinari on anaven a tractar-se les delegacions i els sous de les persones que formen el nou equip de govern. En esta legislatura (de 2023 a 2027) seran 11 persones, de les quals 10 tenen sou de l’ajuntament, a més de tres llocs de personal de confiança que faran les tasques de periodista, serveis múltiples estacional i multimèdia.

Entre tots els alliberats la suma ascendeix a 418.040€ anuals que costejarem els suecans durant els pròxims 4 anys de legislatura, un total de 1.672.160€. El govern més car de la historia de la democràcia a Sueca.

De tots els salaris que apareixien sols s’especificava quin seria el que cobraria el sr. Váquez España: l’alcalde de Sueca cobrarà 52.920€ anuals, uns 3.800€ bruts en 14 pagues. Per tal de justificar el seu salari ens va mostrar a distància un certificat de la Conselleria d’Educació a la que ell pertany com a funcionari, argumentant que ell cobraria això de ser professor si tornara a l‘institut, i com que no vol perdre diners per ser alcalde, ha decidit ficar-se la mateixa quantitat per a esta legislatura. No entenem perquè els suecans hem de pagar l’ambició d’este senyor: si no vol perdre diners sent alcalde el que ha de fer és tornar a l’institut, segur que allí l’esperen amb els braços oberts!!

En el mateix plenari va recordar les paraules de la que escriu este article, quan en la legislatura passada li vaig dir que per a mi un alcalde mai estava ben pagat, ja que assumia molta responsabilitat. Davant la meua afirmació el sr. Vázquez em va contestar en 2019 “ la meua família i jo estem tan orgullosos de que jo siga alcalde que fins i tot ho seria sense cobrar”.

Doncs bé, sembla que després de quatre anys no és que no vol ser alcalde sense cobrar sinó que s’ha pujat el sou 12.920€ respecte dels 40.000€ que cobrava la legislatura passada, com diu la publicitat “ porque yo lo valgo”.

Però si pot resultar absurda la justificació de la pujada del sr. Dimas Vázquez, ja ens haguera agradat als presents una cosa semblant per als regidors de l’equip de govern. Quina és la explicació de la pujada del 50% dels salaris dels 9 regidors alliberats? Tenim nòmines de les seues feines anteriors? Quant cobraven abans de ser regidors? Com justifiquen estos salaris? Amb quins criteris s’han ficat els 36.400€ per a 2 regidors, 33.600€ per a 3 regidors, 33.200€ per a un regidor, 30.100€ per a dos i 28.000€ per a una persona a ¾ de jornada, única excepció en la que no hi ha dedicació exclusiva? La resta, per la mateixa dedicació cobren diferent salari. I és que a totes les cases sempre hi ha de rics i pobres, gent de primera, segona, tercera i quarta categoria.

Alguns d’ells intervingueren intentant resoldre el misteri de la pujada exponencial del que anaven a cobrar parlant de la inflació, del que havia pujat la vida des de la guerra d’Ucraïna. Ja els dic jo que els efectes de la guerra ens han afectat a totes les persones igual, als pensionistes, als funcionaris i als treballadors de la empresa privada i a ningú de tots ens han augmentat els ingressos salarials el 50% com han fet ells. Això sí, tots coincidiren en que resultarien rentables ja que anaven a treballar molt per Sueca.

Per tant els suecans tenim 1.672.160€ de crèdit a favor en el compte per exigir una Sueca amb llums i colors. Amb les millors festes, la neteja viària eficient, amb les platges en bones condicions, amb un mercat municipal modernitzat, amb el pla director dels Molins de la Vila aprovat i executat, amb les escoles de Cervantes condicionades, amb els espais naturals com la Muntanyeta dels Sants i l’Assut lluïnt pel seu manteniment, on les instalacions esportives siguen les que corresponen al segle XXI, on tots els projectes anunciats casualment a final de legislatura siguen realitat, com per exemple la pacificació de la N332 incloent els criteris del veïns i amb les obres d’ampliació del Centre de Salut de Sueca i del Punt d’encontre familiar executades.

El GM Compromís per Sueca, com a partit de l’oposició, vetlarà perque les persones que cobren eixa quantitat desorbitada de diners no siguen polítics de nou a dos; ells no són funcionaris encara que han volgut equiparar-se el salari amb els treballadors de l’ajuntament. Exigirem que ho siguen com ells afirmaren que ho són; regidors 24 hores al dia, 7 díes a la setmana, 365 dies de l’any.

De moment alguns ja no ho estan complint!!!