Marta Trenzano aspira a ser la voz que represente a la Ribera en el Congreso de los Diputados en las próxima legislatura. La exalcaldesa de Algemesí se ve posibilidades y destaca la importancia de poder trasladar las inquietudes de los vecinos de una comarca tan importante en el conjunto de la Comunitat Valenciana hasta la cámara legislativa. Asimismo, no duda a la hora de señalar que las elecciones generales del próximo domingo marcarán el camino del país «hacia un avance o un retroceso de derechos».

Ximo Puig planteó a Trenzano la posibilidad de formar parte de la lista electoral del PSOE en la circunscripción de València, a lo que aceptó. Una vez confirmada la propuesta en la ejecutiva socialista, Trenzano quedó emplazada en la quinta posición de una candidatura liderada por Diana Morant, exalcaldesa de Gandia y ministra de Ciencia. «Para mí fue una sorpresa, era algo que no me esperaba después de no conseguir la alcaldía. Quiero pensar que hay una parte de reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años y otra de confianza personal, nos conocemos desde hace muchos años y siempre hemos estado alineados en la concepción que tenemos tanto de modelo de partido como de entender la política», explica.

La socialista de Algemesí no descarta tener que dejar atrás la política municipal y dar el salto al Congreso de los Diputados. «La provincia tiene ahora 16 en vez de 15 escaños. Las encuestas nos dicen que podemos llegar a los cinco en nuestra circunscripción, aunque está claro que lo que vale es el 23-J. Además, con los resultados en la mano de las elecciones autonómicas de mayo y de las últimas generales también obtendríamos los cinco», razona sobre sus posibilidades. También destaca la relevancia de conseguirlo para el conjunto de la comarca: «Si llego a ser diputada, quedaría reconocido el peso de la Ribera en el territorio, es importante que tenga voz en la cámara legislativa porque allí es donde se aprueban las leyes que van a marcar el futuro de la industria, la agricultura, el agua, etc.».

Asimismo, Trenzano apuntó a las elecciones del domingo como un día «clave» para decidir qué modelo de estado se prefiere, «si uno que avanza en derechos u otro en el que se eliminan». «En los últimos años, el país ha visto cómo se avanzaba con leyes como la del aborto o la eutanasia, se han revalorizado las pensiones, se ha subido el salario mínimo y otras tantas conquistas. El Gobierno actual ha ejercido un papel fundamental a la hora de blindar un estado de bienestar que está en jaque. Ya hemos visto qué es lo primero que hacen PP y Vox: reducir impuestos a los más ricos que se traducirán peores servicios públicos para las clases medias y bajas. Ellos gobiernan para las élites y se sienten cómodos con un país en el que las diferencias sociales sean cada vez más amplias», defiende la candidata al Congreso.

«Negacionistas»

De igual modo, la socialista se mostró sorprendida por los episodios de censura cultural que se han producido en diversas localidades. «Ese no es el mejor modelo de país ni de sociedad. Llevamos cuatro años viendo cómo se lanzan mensajes que dan mucho miedo y que pensaba que tras más de cuarenta años de democracia no se tolerarían», apunta sobre el avance de la extrema derecha, y añade a continuación: «Se engaña de forma sistemática a la opinión pública con mensajes simplistas y la promoción de bulos que sirven para esconder lo que realmente pretenden. La gente piensa que no puede perder derechos y está equivocada. Además, la línea que le separa del PP es cada vez más fina, porque le han comprado el mensaje».

Al respecto, lo ejemplifica con el fenómeno de la «okupación». «Ha adquirido gran relevancia, pero yo no conozco a nadie que haya tenido ese problema. Sí conozco, en cambio, a personas que cobran el sueldo mínimo. A gais o lesbianas. A padres o madres de avanzada edad. Las políticas deben dirigirse a resolver sus problemas y no pueden resolverlos aquellos que niegan algunos de los que más afectan a la sociedad actual, como por ejemplo el cambio climático o la violencia machista», concluye.