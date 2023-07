Decenas de propietarios de los terrenos afectados por el Plan de Actuacion Integral (PAI) del Brosquil que pretendía convertir el litoral sur de Cullera en una inmensa urbanización con edificios de entre tres y sietre alturas que incluía cuatro mil viviendas y dos campos de golf mantienen su oposición al proyecto y han redoblado ahora esfuerzos coincidiendo con el cambio de gobierno en la Generalitat para reclamar la nulidad de este macroproyecto urbanístico diseñado en los años en que se gestó el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Una vez el líder autonómico del PP, Carlos Mazón, se ha convertido en nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, muchos de los propietarios de los terrenos sobre los que se asentaría el PAI han vuelto a presentar un escrito de alegaciones que solicita la caducidad del proyecto al amparo de la normativa vigente. Han pasado 21 años desde que se adjudicó el proyecto sin ni un mínimo movimiento de tierras en la superficie de actuación prevista, de medio millón de metros cuadrados.

Hace apenas un mes los propietarios presentaron la misma petición tanto en el Ayuntamiento de Cullera como en la Generalitat Valenciana para poner fin a un proyecto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Cullera en septiembre de 2002 y remitido al Consell en mayo de 2003. Un año más tarde el plan de paralizó ante las objeciones que planteaba la dirección general de Costas al tratarse de un litoral muy castigado por la erosión que provoca el oleaje y los cada vez más temibles temporales. La arena desaparece. El 2006 Costas volvió a cuestionar la iniciativa.

Ante las trabas planteadas, el urbanizador se comprometió a respetar una franja de 100 metros desde la orilla y a proteger los Ullals de la zona. También planteó una distribución de las viviendas de manera escalonada para evitar que los inmuebles se taparan la vista unos a otros. El proyecto urbanístico también contemplaba una zona terciaria, destinada al comercio y a los hoteles y una superficie de unos 70.000 metros cuadrados de zona verde.

Ante la llegada del PP y Vox al Consell, los dueños de las tierras alegan hoy que es la conselleria de Urbanismo la única que tiene competencias para declarar la caducidad del planteamiento urbanístico vigente y rechazan que este asunto pueda quedar en manos de los ayuntamientos». También destacan que han transcurrido 21 años desde que se adjudicó el plan y el ayuntamiento no ha tomado medida alguna al respecto, «habiéndose superado los términos de ejecución marcados por la legislación vigente».

Reclaman al President que no deje el plan caducado en el cajón

Los propietarios defienden que no consta que el ayuntamiento haya dictado ninguna prórroga de los plazos previstos y subrayan que los términos marcados en el Pativel también se incumplen ya que el plazo de cinco años para iniciar las obras terminaba el 12 de mayo de 2023 y no consta que se hayan iniciado. Los propietarios esperan que, con los cambios en el Consell, estas suspensiones no caigan en un cajón sin fondo y que se pueda buscar la solución para declarar la caducidad de dicho plan urbanístico. Los vecinos han afirmado a este periódico que no van a parar de «reivindicar lo que en justicia les corresponde hasta que se declare la caducidad o nulidad del PAI actualmente existente».