Acaba de conquistar por tercera vez una mayoría absoluta. No parece tener rival pese a liderar una candidatura independiente. Hasta ahora ha logrado esquivar todas las redes que le ha lanzado el PP para que regrese al partido. De momento suma y sigue. Sueña con convertir a Alberic, cuya situación geográfica es privilegiada, en un eje logístico para completar su pujanza industrial y mantiene su apego a las tradiciones. Ahora proyecta convertir su popular panquemado en una seña identitaria.

¿Cuál es la fórmula que le ha garantizado gobernar desde 2012 y sumar tres mayorías absolutas?

La clave ha sido la cercanía con la población, hemos sido capaces de sacar el ayuntamiento a la calle y de implicar en la medida de los posible a los ciudadanos en los asuntos municipales. La gestión económica también ha sido destacable al pasar de un ayuntamiento que estaba en una situación financiera muy difícil a un ayuntamiento totalmente saneado.Pienso que eso lo ha valorado el pueblo, sin contar las grandes infraestructuras que hemos llevado a cabo que eran demandas históricas como la piscina de verano y estar al lado de la esencia de nuestro pueblo, como la asociaciones. Recientemente hemos estado apoyando a la Unión Musical d’Alberic. Al estar codo con codo con todos pienso que el pueblo lo ha valorado mucho.

¿A qué atribuye la pérdida de dos concejales en las últimas elecciones?

La irrupción de partidos como VOX ha movido a algunos votante y tampoco es fácil mantener el alto nivel del que veníamos. Hay que decir que habíamos conseguido el resultado más alto de la historia de Alberic, y en estas elecciones hemos conseguido un buen resultado. Me quedo con la lectura de que hemos sido capaces de revalidar la mayoría absoluta, porque lo que se consiguió hace cuatro años es prácticamente inalcanzable.

Comenzó bajo las siglas del PP pero ha encadenado tres victorias con una lista independiente. ¿Nunca ha tenido en cuenta la ideología?

No. Además es una de las cosas que nosotros siempre hemos defendido: nuestra ideología, por encima de todo, es Alberic. Estamos por encima de las marcas y así lo hemos defendido a pesar que nunca hemos negado nuestros orígenes. Hemos priorizado siempre a Alberic por encima de cualquier cosa y los resultados hablan por sí solos.

El PP dirigirá tanto la Diputación como la Generalitat. ¿Ha perdido el interés por regresar a ese partido?

Vengo del Partido Popular y nunca lo he negado. El PP con el que tuvimos el conflicto no es el mismo de hoy en día. No hay que negar una relación cordial con el Partido Popular y todos saben mi magnífica relación personal con el presidente de la Diputació, Vicent Monpó. Estamos contentos de como estamos ahora. El pueblo ha apoyado nuestro proyecto y ese es el escenario que tenemos.

Formar parte de una lista independiente limita su carrera política. ¿Aspira a algo más que ser alcalde de su pueblo?

Sea cual sea mi futuro político, lo más grande que podré ser nunca es ser alcalde de Alberic. Era mi máxima ilusión y lo he conseguido.

¿Tiene claro a quién votará el domingo?

Sí.

Acaba de graduarse en Derecho. ¿Quiere reorientar su futuro laboral?

No, me gusta estudiar. En su día yo estudié ADE y se me quedó la espina del Derecho y cuando mi padre se puso muy enfermo le prometí que lo estudiaría. Me matriculé después de unos años duros, porque compaginar familia, dirigir el ayuntamiento y estudiar ha costado. Estoy muy contento porque es una de las cosas que mayor satisfacción me ha dado en la vida. Respecto a reorientar mi futuro laboral no lo veo porque yo tengo mi plaza de funcionario público y el día que deje la alcaldía volveré a mi plaza. Pero quién sabe, mi idea es seguir estudiando.

¿En qué desea formarse?

Haré un máster de abogacía, pero aún no sé la especialidad.

La cercanía a la autovía sitúa a Alberic en un punto estratégico. ¿La apuesta por alojar grandes empresas se mantiene?

Sin duda. Una de las cosas que anunciamos al final de la legislatura es que Conselleria nos había aprobado la ampliación de medio millón de metros del polígono y en eso estamos trabajando ahora para convertirlo en un foco de creación de empleo y de empresas. Alberic está en un punto logístico extraordinario y vamos a seguir trabajando en esa línea.

El Xúquer continúa siendo una amenaza para Alberic. ¿Hay alguna manera de detenerla?

La reforma prevista por la Confederación Hidrográficaen la Presa de Escalona permitirá laminar el caudal del río Albaida que llega al Xúquer. Por fin se han atendido nuestras peticiones. Y los diques de contención que tenemos alrededor del pueblo evitan un riego importante.

Gestionar urbanizaciones tan amplias genera continuos conflictos. ¿Cómo se pueden combatir?

Es uno de los problemas más importante de los pueblos valencianos. El urbanismo se desarrolló sin una clara regulación. Aquí, en Alberic, tenemos el claro ejemplo de San Cristóbal, Monte Júcar y El Vedat, urbanizaciones que aún no están finalizadas. Algunas tienen 50 años y una solución fácil no tiene. Nosotros hemos dados un paso. Hemos sido la primera corporación en empezar a gestionarlo.

¿Y en lo que respecta a la seguridad de los vecinos?

Ha habido situaciones puntales. La seguridad de las urbanizaciones es competencia de la Guardia Civil pero la Policía Local colabora con ellos en la medida de lo posible para mejorarla. Una de las cosas comprometidas es colocar un sistema de cámaras de vigilancia en los accesos.

¿Se ha hecho lo suficiente por proteger la Mona de Pascua?

Se ha hecho mucho, aunque nunca es suficiente. Creamos la Ruta de la Mona, hicimos la cartelería indicando dónde se puede comprar y trabajamos codo con codo con los panaderos. Se ha trabajado muchísimo para darle la máxima difusión. Pienso que los panaderos están satisfechos de todo lo que se ha realizado, pero hay mucho camino por recorrer y la protección de la Mona sería uno de los objetivos.

¿Cuál cree que debe ser el proyecto estrella de esta nueva legislatura para Alberic?

Voy a ser atrevido: sin duda la Casa de la Música. Lo dije el último día de la campaña electoral cuando me comprometí y reconocí que nuestra obsesión es darle salida. Hay mucha gente que dice que el edificio no es válido, pero tenemos un edificio que es una realidad y no podemos derribarlo. Por tanto hay que darle un uso y creo que lo conseguiremos. El ayuntamiento ha invertido tres millones de euros y no se puede permitir derribarlo.