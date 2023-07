El suecano Joan Carles Vendrell ha publicado, a través de la editorial alzireña Reclam, su poemario «Batecs», una obra de prosa lírica en la que el autor profundiza sobre su realidad más íntima.

Con un estilo elegante y delicado, Vendrell invita al lector a adentrarse en un mundo reflexivo a través de temas como el amor, la pérdida, la naturaliza y la vida cotidiana. Sobre la elección de la prosa lírica, apunta: «Es el género en el que mejor me he encontrado a la hora de desarrollar mis ansias e inquietudes».

«La poesía es un género literario como lo es la prosa, el teatro o el ensayo y del mismo modo que una novela no son 250 páginas sin ninguna cohesión, estructura o sentido, un libro de poesía no son 60 o 70 poemas uno junto al otro», añade el autor de «Camps de gebre» (Edicions Can Sifre, 2004), «Temps de refugi» (Edicions Can Sifre, 2005), «Aitana» (Gerüst Creaciones, 2014) y «Terra Ignota» (Ediciones, 2022).