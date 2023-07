Passen els anys, millor dit cada mes de juliol i no faig més que convéncer-me d’una situació: les Festes de Sant Bernat no funcionen a Alzira. Tinc curiositat per comprovar què farà la nova regidora, Mar Chordà, en les festes de 2024 i si realment el seu aire fresc i jove és capaç de revitalitzar-les.

El que he comprovat en primera persona estos dies és que l’afluència ha sigut escassa un any més. Una gran orquestra com la Tribu actuà un dimecres i poca gent va gaudir d’ella. Els Mojinos tingueren la seua parròquia habitual a què va seguir una orquestra que acabà abans del previst l’actuació pel nombre descendent de públic. Les actuacions de divendres i dissabte encara tingueren menys públic tot i ser dia festiu al sendemà.

En els últims anys es justificava el nivell dels artistes contractats dient que els grans festivals feien que estos preferiren actuar en altres localitats. De fet lluitem frontalment contra València on els concerts de Vivers estan plens de gom a gom encara que l’entrada en alguns puga costar 60 €. Ni tan sols podem tindre la típica fira que acompanya qualsevol festa patronal (començant perquè el recinte firal està ocupat, tot i que quan les actuacions eren a Venècia tampoc hi havia o va haver uns anys en la zona de Gabriela Mistral quan Rafa Fita va ser regidor de festes). De fet per no haver, ni hi ha un o diversos rètols de llum en les entrades de la ciutat que anuncie «Alzira en festes». En els dies importants hem tingut un cantant d’un concurs televisiu que encara que tinga 15 anys de recorregut musical, no era un nom massa conegut i la continuació del grup La quinta Estación que tampoc han tingut una gran acollida. Estos coincidien amb un altre festival de recent creació, el Zevra, que ha fet fugir la joventut cap a Cullera.

Com ja havia citat en altres articles, una ciutat bernardina com Carlet va decidir fa molts anys canviar les seues festes a setembre quan la campanya al camp havia finalitzat. Allí dos orquestres fan que la festa acabe després que el sol haja eixit. La setmana passada vaig presenciar l’entrà del Genovés i ja han anunciat que a causa de la calor regnant van a canviar les festes al mes de maig. Per tant, si no pots amb el teu enemic, utilitza altres armes contra ell. En juliol fa calor, molts alzirenys i alzirenyes estan als llocs d’estiueig, ara els jóvens estan en altres festivals, els artistes no venen...

Si setembre és una data on fa menys calor, els alzirenys han tornat al poble, no hi ha festivals al voltant, els artistes tenen un catxet menor i el ventall d’elecció és major,... Fins i tot la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lluch havia demanat per mitjà del seu president Javier Andújar comptar amb alguna actuació per donar més visibilitat a les festes de la Patrona.

Per tot això, quines raons hi ha per no plantejar-se el canvi de les Festes Patronals a Setembre? Ja veiem que moltes. Per què no provar-ho? Per què no fer un test amb una part de les festes en juliol i una altra en setembre a vore com funcionen? La immobilitat sols duu a seguir enyorant les festes dels anys 80 de les que ja han passat 40 anys, temps i festes que mai tornaran.