El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana la presentación de la XXI edición del Piromusical de Sueca que, en esta ocasión, contará con importantes novedades. La concejal de Fiestas, Gema Navarro, ha explicado que, “desde el departamento, se ha trabajado con muchas ganas e ilusión para que este espectáculo continúe siendo todo un referente en nuestra ciudad. Este año ofrecerá un cambio muy importante, ya que la empresa que se ha encargado de realizarlo durante estos 20 años anunció hace unos meses que dejaba de realizar disparos y que se iba a centrar en la fabricación de material. Por tanto, hemos tenido que buscar otra propuesta”.

La propia Gema Navarro ha anunciado que la empresa encargada del disparo de la XXI edición del Piromusical de Sueca será la Pirotecnia Tamarit, de Alfarrasí, “una empresa valiente, que está consiguiendo una grandísima repercusión en todos los lugares en los que está disparando. Creemos que es una apuesta segura, y queremos darles las gracias por asumir nuestra propuesta”. El alcalde en funciones, Julián Sáez, ha destacado la labor de la concejal de Fiestas y su capacidad de reacción ante el anuncio de la anterior empresa responsable, “de lo que se trataba era de mantener viva una de las señas de identidad más importantes que tienen las fiestas de Sueca, y estamos seguros de que vamos a disfrutar del nivel al que estamos acostumbrados. Por ello, hacemos una llamada a la población para que acuda a presenciarlo ya que no se arrepentirán”.

Junto al cambio de la pirotecnia responsable, la próxima edición del Piromusical de Sueca contará también con la novedad del cambio de ubicación. En este caso, será el Recinte Fester, ubicado en el polígono industrial. “Queremos evitar la compra de entradas y las colas. La nueva ubicación cuenta con una mayor capacidad para albergar al público asistente, tanto de Sueca como visitantes. En el Estadio teníamos un aforo limitado pero, ahora, todas las personas que quieran contemplarlo podrán hacerlo, bien dentro del recinto o desde la avenida. La entrada será gratuita”, ha explicado Gema Navarro, quien ha señalado también que, igualmente, se contará con un espacio delimitado con asientos para personas mayores, con movilidad reducida, embarazadas, etc.

El coordinador del Piromusical, Daniel Claver, ha explicado también que el cambio de ubicación obedece al interés de que el público pueda disfrutar del espectáculo plenamente, “libre del humo que, en muchas ocasiones, se ha adueñado del estadio debido a la dirección del viento que viene del mar, y que ha impedido que se pueda contemplar como merece un espectáculo pirotécnico de este nivel. Vamos a trabajar para que el público quede muy satisfecho, ya que se trata del piromusical más importante, prácticamente, de todo el mundo”.

En representación de la Pirotecnia Tamarit, Vicent Carsí ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Sueca “por la confianza depositada y la oportunidad que nos han dado. No era una cosa sencilla. Están acostumbrados a trabajar posiblemente con la mejor pirotecnia de España. Por circunstancias, no han podido continuar; y sólo queremos decir que no vamos a decepcionar”. Desde el Departamento Creativo de la empresa pirotécnica, su director, Daniel Tamarit, ha agradecido también al Ayuntamiento la apuesta realizada; y sobre las cuestiones técnicas, ha adelantado que se seguirá la estructura básica de cualquier espectáculo piromusical, “hemos apostado por una música identificativa y muy variada, para todas las edades y gustos del público. Especialmente, tendremos dos partes en las que se rendirá homenaje a Camilo Sesto y al Maestro Serrano, por el 150 aniversario de su nacimiento”.