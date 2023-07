«Más que un camino, parece una piscina». Es la descripción que realiza un vecino de la partida de la Creu Negra de Carlet sobre el estado de una de las vías rurales. La abundancia de socavones y las fugas de agua que se producen en los sistemas de riego de las parcelas agrícolas generan encharcamientos de cierta profundidad que dejan la senda impracticable.

De hecho, según explica Carlos Lliso, es un problema que se repeti «desde hace dos o tres años» varias veces por semana. «Casi todos los días está así, es un verano muy caluroso apenas ha llovido y los agricultores riegan mucho sus campos», expone este vecino, que añade a continuación: «El problema persiste todo el verano».

Según explica, los vecinos de la zona han alertado al consistorio en repetidas ocasiones del problema sin que se haya solventado todavía. «Tampoco pedimos que nos asfalten todo el camino, entendemos que eso es muy costoso, pero se debería poner alguna solución al tema de las fugas, para evitar que se desperdicie agua. Tanto que nos dicen que ahorremos y aquí se pierden litros y litros a diario», indica.

Lliso también lamenta que la circulación por el camino implica un riesgo, ya que el encharcamiento impide saber con exactitud si se ocultan obstáculos como piedras o si el socavón es demasiado profundo. «Los coches más bajos por ahí no pasan, yo hay días en los que no me atrevo por temor a sufrir daños», concluye.