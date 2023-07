Alcalde de Almussafes. Sus tres mayorías absolutas consecutivas demuestran su fortaleza pese a la incertidumbre generada por el proceso de reconversión que sufre la factoría Ford, que ya suma más de 2.000 despidos. Fiel escudero del exministro Ábalos, nunca evita levantar la voz contra sus enemigos internos y externos. Nadie duda de que planteará batalla. Dentro y fuera del PSPV. Empeñado en amortiguar el golpe que provocará la electrificación automovilística en sus polígonos, encara uno de sus mandatos más difíciles en busca de soluciones a la pérdida de empleos.

¿Encadenar tres mayorías absolutas dice mucho de usted o de la oposición?

Sin duda, dice mucho del excelente trabajo realizado desde el equipo de gobierno durante ocho años. Lógicamente la ciudadanía valora esa responsabilidad y trabajo en equipo. En menor medida, la actitud destructiva y radical de la oposición, tanto de Compromís como del PP, puede que nos haya dado una cierta ventaja.

¿La mala relación entre el PSPV y Compromís que impide un pacto de izquierdas acabará algún día en Almussafes?

Creo que esta cuestión se le debería plantear a Compromís, que ha pactado con la derecha de forma reiterada con una moción de censura en 1997, junto con UV y el PP, contra Vicente Escrivá, que había ganado las elecciones del 96. Posteriormente vino la coalición del Bloc con el PP en 2007 para impedir el gobierno socialista de M.ª Ángeles Lorente, mostrando de nuevo su afán de gobernar a cualquier coste. Nosotros sólo podemos gobernar si conseguimos la mayoría absoluta y hemos vencido en todas las citas electorales desde 1979, a excepción de los comicios de 1999. De hecho, en el año 2019, tras una contundente victoria de nuestro partido y sin ninguna necesidad, les cedimos delegaciones para que pudiesen trabajar por Almussafes y Compromís no lo aceptó. Estamos seguros de que, si se generase la posibilidad, Compromís volvería a pactar con la derecha.

¿Temía que los despidos y la incertidumbre sobre el futuro de la factoría Ford pudiera tener efectos electorales?

Por supuesto que ha existido cierto temor, aunque en ningún momento vimos perder la mayoría absoluta, dado que, como alcalde, he sido muy claro con la ciudadanía, a la que he informado de la situación con absoluta transparencia, y además he sido muy crítico con mi partido,especialmente con mi presidente, Ximo Puig, por no atender las necesidades reales de Almussafes. En varias ocasiones le solicité cita para analizar esta cuestión de vital importancia y no se nos atendió. No cesamos de buscar soluciones en el marco de nuestras competencias, como las ayudas de hasta 4.000 euros por la contratación de cualquier vecino o vecina de la localidad, que podríamos incluso llegar a 5.000 euros. Respecto al resultado electoral de 2019, tan solo hemos bajado 111 votos y mantenemos una holgada mayoría absoluta con 8 ediles, uno más que en 2015.

¿La electrificación automovilística es compleja y puede que reduzca a medio plazo el empleo. ¿Con qué consecuencias en el municipio?

Es una auténtica reconversión industrial y va a pasar factura al municipio, a muchísimas empresas, a la comarca y a la provincia. El entorno industrial de Almussafes representaba, hasta hace pocos meses, el 10% del PIB valenciano y el 1% del PIB estatal. Llevamos más de 2.000 despidos en Ford, con tres ERES de 1.100 trabajadores el último, y 600 y 300 los anteriores, y alguno más que pueda llegar y, en el caso de la industria auxiliar, la situación es todavía más complicada. Un vehículo eléctrico tiene la mitad de componentes que uno de combustión y sobran muchísimos empleos y, si a eso añadimos la carencia de electrolineras, el mayor coste de adquisición del vehículo eléctrico y las pocas ayudas para su compra, la desconfianza es general. Los 3.000 puestos de trabajo que se puedan generar con la gigafactoría de Sagunto ya veremos si son una realidad en diez años y Almussafes ya ha perdido 3.000 empleos, por lo tanto el saldo, al final, va a ser negativo.

¿La pérdida de la Generalitat acrecentará la lucha interna del PSPV en la Ribera Baixa?

Eso se verá en el futuro. Si nos vemos abocados a unas nuevas elecciones, todos los procesos orgánicos quedarán paralizados. Si se forma gobierno en Madrid en dos o tres meses, se podría convocar un congreso federal extraordinario y, en caso contrario, el de la Comunitat Valenciana por supuesto que se tendría que celebrar y, en ese momento, indudablemente, cada uno jugará su rol.

¿Le ha dolido quedarse cuatro años más sin un representante de Almussafes en la Diputació?

Para que te duela, lo primero que tienes que hacer es aspirar al cargo y esa situación no se ha producido por mi parte en la última legislatura. Hace cuatro años la ejecutiva y el comité comarcal me propusieron por unanimidad para ser diputado provincial. En aquel momento el partido desoyó la propuesta. Cada uno que piense si ha sido más o menos ético y democrático. La actitud y las formas son importantes y la determinación se tomó a dedo. Cuatro años después, la situación ha sido todavía peor, dado que no se ha tenido la valentía de convocar ni una ejecutiva ni un comité comarcal, sino que ha sido una propuesta directa del secretario comarcal, Rafa Chisbert, en connivencia con Jordi Mayor. El resto de comarcas han cumplido la democracia interna.

¿Sobrevivirá el abalismo, del que presume ser uno de sus más preclaros referentes?

El abalismo está más vivo que nunca. Lo ha demostrado en esta campaña y va a tener un gran protagonismo en los próximos meses. Yo no presumo de ser uno de sus máximos referentes, si bien es cierto que tenemos la mayor agrupación de la provincia, por encima de Cullera o Suecaen la Ribera Baixa, y de poblaciones mucho más grandes de otras comarcas como Gandia o Torrent. Hoy tenemos 400 militantes y eso no nos lo va a quitar nadie, por mucho que otras agrupaciones lo hayan intentado.

Compromís considera desmesurado el incremento de los sueldos políticos. ¿Qué responde?

En Almussafes hay nueve funcionarios que cobran más que el alcalde y mi sueldo es el mismo que cobraba el exalcalde Albert Girona en 2007. Si le descuentas la inflación, no se ha generado ningún incremento. Al final es el pueblo que el pone y quita alcaldes y a mí me ha dado tres mayorías absolutas. Si el pueblo estuviese en contra de mi sueldo hoy estaría en la oposición y no lo estoy porque hemos incrementado en 5 millones de euros los ingresos del ayuntamiento tras una inspección tributaria a nuestro entorno industrial que Compromís y PP fueron incapaces de realizar y, como consecuencia de ello, Almussafes ha dejado de recaudar millones de euros en tributos.

El censo de Almussafes no deja de crecer. ¿El ayuntamiento está preparado para ofrecer una cartera de servicios cada vez más amplia?

El censo sube, pero de una forma estable y controlada, dado que desde hace tres años nos encontramos rozando los 9.000 habitantes, con un crecimiento vegetativo de aproximadamente 40 o 50 personas al año. No obstante, el gobierno local no deja de ampliar y mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía y que superan, con creces, nuestras competencias. Hablar de Almussafes es hablar de bienestar, seguridad y confort.

¿Va a mantener su apuesta por incrementar los espacios peatonales?

Por supuesto. La peatonalización es una herramienta integrada en nuestra estrategia general de movilidad y accesibilidad y en ese sentido vamos a continuar trabajando en la misma, en colaboración con el vecindario de la zona, con quien consensuaremos las intervenciones con carácter previo a su ejecución.

Muchos le reprochan haber convertido el ayuntamiento en una agencia de colocación

Ese es el problema que tienen Compromís y Partido Popular, que valoran muy poco a las personas que terminan trabajando en los Planes de Empleo Locales o en los Talleres de Labora. Gracias al trabajo conjunto de técnicos, funcionarios y equipo de gobierno para la homologación de las aulas y espacios, hemos conseguido ampliar exponencialmente esos proyectos ofreciendo formación y un salario mínimo a ciudadanía que lo requiere. Gracias, asimismo, a todas las subvenciones que nos han venido externamente y que nosotros, desde los diferentes departamentos hemos impulsado para conseguir ocupar cada vez a un mayor número de personas paradas. Gracias a la empresa pública, que ha ido haciendo los procesos de selección y gracias a la municipalización de los servicios a través de la misma, hemos conseguido tener menos costes y con ese dinero sobrante se ha podido contratar a más gente a través de los procesos selectivos, con las máximas garantías. Todo ello ha producido una reducción de la tasa de desempleo en Almussafes y esa es nuestra responsabilidad como representantes políticos. Que la oposición acuse a todos estos vecinos y vecinas de enchufados, dice muy poco de su talante político y menos todavía de su responsabilidad de cara a la ciudadanía, y más todavía cuando familiares directos de los portavoces de Compromís y PP han pasado o se encuentran en estos momentos contratados a través de los programas de empleo que tanto critican.

¿Teme que las lluvias torrenciales, que van a ser cada vez más frecuentes, vuelvan a comprometer el polígono industrial?

Por supuesto. Esa es y siempre ha sido nuestra preocupación y de ahí las reiteradas solicitudes a la consellera de Territori, Rebeca Torró, y al conseller Arcadi España, de la necesidad de que desde la administración autonómica se realizasen inversiones urgentes en la principal área industrial de la Comunitat Valenciana, el Polígono Juan Carlos I. Transcurridos tres años desde las inundaciones del 2020, las actuaciones sorprendentemente no se han ejecutado y no entendemos cuál ha podido ser el motivo.

¿Optará a un cuarto mandato en 2027?

Todavía faltan cuatro años para tomar esa decisión y eso dependerá de si mantengo la misma ilusión que tengo a día de hoy y si los 400 militantes de Almussafes vuelven a depositar la confianza en mi persona.