Portem escassament dos mesos del canvi de govern en Algemesí i ja estem veient actituds sospitoses de revenja, de fer i desfer entorpint millores o posicionaments respectuosos de les institucions. Així per exemple una de les primeres tasques de l’equip de José Javier Sanchis ha estat recuperar del calaix de la memòria una de les primeres mocions aprovades per la corporació del 2015 respecte a la presència institucional en actes religiosos, una moció presentada pel grup Més Algemesí i aprovada pel PSOE i EU incardinada plenament en la Constitució d’un Estat aconfessional, per la qual es limitava i racionalitzava la presència institucional a les processons de la patrona i del patró, independentment que qualsevol persona, regidor o regidora decidirà acudir a aquests actes a títol individual, això dintre del respecte a les creences de cadascuna de les persones, com allò més íntim i personal.

En el plenari del passat dijous els vots del PP y Vox permeteren deixar sense efecte la normativa que regulava la participació de la corporació municipal en les processons, que repetim és constitucional i està allunyada de la falsa hipocresia. El govern municipal fonamenta el seu vot amb el suposat sentir majoritari de la societat, i dic un suposat, perquè les dades són aclaparadores. Les enquestes sobre el fet religiós confirmen que cada vegada més la nostra societat avança cap a una major secularització, no sols en el fet que les persones de la nostra societat que es declaren atees o agnòstiques superen el 40% de la societat, com també que poc més del 50% es declaren catòlics i dintre d’aquest grup sols un 18% practicants, però a aquestes xifres hi hauríem de restar les persones que practiquen altres creences com la musulmana o les distintes versions d’evangelistes; és a dir, que la nostra societat no té aquest sentit tan majoritari que argumenta l’actual alcalde i el seu equip de govern, i a més, també dintre del món dels creients hi ha moltes persones que pensen que deu haver-hi una clara separació entre les creences i que la institució no s’implique en aquestes manifestacions.

Però a més, i potser encara més preocupant, és el fet del possible conflicte d’interessos espuris en que poden incórrer tant l’actual alcalde com el regidor de Vox. L’un encara compagina el seu primer mandat d’alcalde amb la seua professió de mestre en un col·legi religiós, i l’altre ve de treballar en un altre col·legi religiós.

Hi ha que tindre en compte que, al món científic, les persones que presenten articles o fan investigació deuen complir en les revistes de prestigi clàusules on especifiquen que no reben ni rebran favors a canvi de les seues indagacions i aportacions.

Aquestes situacions poden fer pensar a algunes persones que tots dos podrien incórrer en interessos espuris i donar-se el cas d’un possible conflicte d’interessos que els inhabilitaria per poder participar en la votació del punt que es presentà al plenari.