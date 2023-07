El último gran artesano ceramista

Se forjó hace más de 40 años ante un viejo torno alfarero que le permitía moldear con sus propias manos las piezas más demandadas de la cocina tradicional. De ahí evolucionó hacia espacios artísticos más innovadores sin apartarse nunca de la metodología artesanal. Hoy es el único en su género. Trabaja dentro y fuera de España, pero con él puede morir ese viejo oficio en la Ribera.

Xavier Claur es el gran ceramista de Alzira. Y probablemente sea el último que viva de perpetuar una artesanía que tiene mucho pasado pero a la que se vislumbra poco futuro en la comarca. Es el único en su ámbito que todavía modela con sus propias manos. Utiliza técnicas ancestrales que se resisten a quedar engullidas por las nuevas tecnologías. «La única evolución que nos hemos permitido es la artística; en todo lo demás mantenemos el sistema de trabajo tradicional», presume desde su taller, enclavado en el antiguo Camí Vell de Xàtiva, una calle dedicada a Colón.

En sus inicios, hace más de cuarenta años, el tipo de encargos que recibía Claur se circunscribían al menaje de cualquier cocina. Le pedían vasijas, jarras y todo tipo de utensilios para cocinar. Todo de cerámica y pintado a mano con un estilo muy tradicional valenciano. Los mosaicos que realizaba se caracterizaban por motivos característicos de la cultura valenciana. Lo propio de la «terreta». Como todos, también tuvo que evolucionar para adaptarse a las nuevas corrientes y modas. Tanto él como su equipo introdujeron un estilo más moderno pero sin renunciar nunca a la artesanía. «Continuamos haciendo cerámica tradicional porque me identifica y nos la piden, aunque ahora ya asumimos otro tipo de encargos. Antes se decoraban las casas con cerámicas y ahora se ponen cuatro cañas de bambú», bromea.

Claur despunta a nivel nacional y internacional. Ha realizado trabajos en diversos paises de Europa, como Italia, Alemania o Francia, y también en América. Sorprendió mucho en Miami. Su obra más reciente al otro lado del Atlántico ha sido para el restaurante «Arrogante» de la capital de Colombia: Bogotá. A nivel nacional destacan sus trabajos en varios hoteles y restaurantes de Madrid y Barcelona, además del mural de homenaje a la actriz y empresaria Lina Morgan de grandes dimensiones ( 11,20 x 2,10 metros) situado en la estación de metro del barrio de La Latina de la capital de España. En su localidad de origen, Alzira, dos de sus obras más icónicas son el popular quiosco situado en la Plaça Mayor y el mural de la Semana Santa situado en el espacio que ocupaba la antigua Iglesia de la Sangre.

Actualmente continúa realizando cerámica tradicional y moderna. Sobre todo piezas especiales ante el auge de la restauración de modelos antiguos. El és el único ceramista del Mediterráneo capaz de llevar a cabo este tipo de trabajos. Asimismo, como parte de su evolución artística, ha realizado un salto del blanco tradicional valenciano a una paleta de colores más vivos, como el turquesa, morado o pistacho. Progresar hacia esas nuevas tonalidades ha sido un reto. Hoy Claur se siente orgulloso del resultado.

Admite que no tiene relevo. «Hay varios ceramistas pero no tienen mi estilo artesanal», sostiene. Y descarta pensar en la jubilación porque su trabajo supone para él un gran estímulo. «Mientras reúna fuerzas y mantenga las capacidades para elaborar arte con mis propias manos no abandonaré este trabajo», sentencia.